Congreso respalda ante la Amhon incremento de transferencias municipales

Tegucigalpa, Honduras.

Uno de los principales temas abordados en la reunión fue el aumento en las transferencias municipales , una demanda que, según Zambrano, ha sido planteada por los alcaldes en distintas reuniones.

Durante el encuentro con alcaldes de todo el país, el titular del Congreso destacó la importancia de mantener una coordinación entre el Gobierno central , el Legislativo y los gobiernos locales para impulsar el desarrollo de las comunidades.

Tomás Zambrano , presidente del Congreso Nacional, reiteró este miércoles el respaldo del Poder Legislativo al fortalecimiento de las municipalidades durante su participación en la asamblea de la Asociación de Municipios de Honduras ( Amhon ).

El funcionario explicó que el Gobierno trabaja en ajustes a las disposiciones presupuestarias para incrementar los recursos destinados a las municipalidades.

“Lo más importante que viene es el tema de mejora y aumento en las transferencias municipales”, afirmó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.

De acuerdo con el titular del Legislativo, el incremento en estos fondos será anunciado por el Ejecutivo y posteriormente deberá ser ratificado por el Congreso Nacional.

Zambrano indicó que fortalecer las transferencias permitirá a las alcaldías contar con mayores recursos para atender proyectos y necesidades en sus comunidades.

“Si se mejoran esas transferencias para los alcaldes significa una mejor atención para la gente”, expresó.

El presidente del Congreso señaló que los alcaldes son las autoridades que mantienen contacto permanente con la población en los municipios.

En ese sentido, afirmó que el apoyo financiero a los gobiernos locales se traduce en mejores respuestas a las demandas ciudadanas.

Asimismo, Zambrano aseguró que el trabajo con las alcaldías se realizará sin distinción de partidos políticos, como parte de una estrategia de fortalecimiento del municipalismo.

“Vamos a trabajar en el municipalismo, descentralización y apoyo directo a los alcaldes. Este gobierno va a atender a los 298 alcaldes sin ver colores políticos”, manifestó.

Durante su intervención también abordó el debate sobre el juicio político a altos funcionarios, tema que actualmente se discute en el Congreso Nacional.