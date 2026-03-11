Tomás Zambrano promete más recursos para alcaldías en el presupuesto

Olanchito, Yoro.

Las recientes declaraciones de Zambrano se dieron durante una actividad en el municipio de Olanchito, Yoro, donde participó en el acompañamiento a la nueva directiva municipal encabezada por el alcalde Juan Carlos Molina Puerto .

El titular del Legislativo aseguró que el aumento de recursos se realizará sin distinción de colores políticos y buscará mejorar la capacidad de las municipalidades para atender las necesidades de la población.

Tomás Zambrano , presidente del Congreso Nacional, anunció este miércoles que en el presupuesto de la República se contemplará un incremento en las transferencias municipales , con el objetivo de fortalecer la gestión de las alcaldías en todo el país.

“Venimos a reafirmar los compromisos con el municipalismo de Honduras. Ya lo hicimos estas primeras seis semanas y vienen más temas a favor de los alcaldes. En el presupuesto de la República habrá un incremento a las transferencias municipales para que tengan más recursos para atender mejor a su gente”, expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.

El funcionario explicó que el aumento en las transferencias permitirá fortalecer la atención a las comunidades, ya que las alcaldías son las instituciones que mantienen contacto directo y permanente con la ciudadanía.

Zambrano también destacó la importancia de que el Gobierno y el Congreso Nacional trabajen de manera coordinada con las municipalidades y con la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon).

“El que vive permanentemente con la gente 24/7, de lunes a domingo, son los alcaldes. Ni el Gobierno ni los diputados vivimos en todos los municipios del país; al que le tocan la puerta a diario es al alcalde. Por eso el Gobierno tiene el compromiso de trabajar en equipo con los alcaldes, y el Congreso también de manera directa”, afirmó el titular legislativo.

Zambrano agregó que desde el Congreso también se revisarán algunas disposiciones incluidas en el presupuesto que, según dijo, representan obstáculos para la gestión municipal, particularmente en los montos de contratación que pueden ejecutar las alcaldías.

“Vamos a revisar las disposiciones en el presupuesto porque hay diferentes trabas para los alcaldes en los montos de contratación; ese es un tema que se debe analizar”, agregó Tomás Zambrano.