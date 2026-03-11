MP enviará fiscales a USA por nuevas pistas en el crimen del hijo de Pepe Lobo

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Ministerio Público informó que el fiscal general, Johel Antonio Zelaya Álvarez, ordenó iniciar gestiones de asistencia judicial internacional ante autoridades de Estados Unidos para obtener información relacionada con declaraciones brindadas por un presunto integrante de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13). De acuerdo con el MP, la solicitud de cooperación busca conocer detalles de las declaraciones ofrecidas por Gerson Cuadra Soto, alias “El Fantasma”, quien habría brindado información a la justicia estadounidense sobre distintos hechos delictivos.

Según el Ministerio Público, Cuadra Soto fue capturado en diciembre de 2025 en Grand Island (Nebraska) y estaría vinculado con el asesinato de Said Lobo Bonilla, crimen ocurrido en 2022. Ante esta situación, el fiscal general designó una comisión conformada por fiscales especializados de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, quienes viajarán a Estados Unidos para coordinar directamente con las autoridades de ese país y conocer de primera mano el alcance de la información proporcionada por el supuesto integrante de la estructura criminal. El objetivo de estas diligencias es profundizar las investigaciones relacionadas con el caso y verificar si los datos brindados por Cuadra Soto pueden aportar nuevos elementos para esclarecer el asesinato de Said Lobo Bonilla, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa. El Ministerio Público indicó que estas acciones se derivan de una reunión sostenida entre el fiscal general Johel Zelaya y el exmandatario Porfirio Lobo Sosa, en la que se compartió información relevante sobre el avance del caso. El ente acusador recordó que la Fiscalía de Delitos Contra la Vida ya logró una sentencia condenatoria contra cuatro personas por este crimen y reiteró su compromiso de continuar agotando todas las líneas de investigación para garantizar que todos los responsables enfrenten la justicia.

Huyó de Honduras

Se cree que Cuadra dirigía "El Combo", un escuadrón de la MS-13 encargado de ejecutar asesinatos en nombre de la pandilla. Ha sido acusado en Honduras de cuatro homicidios, informaron las autoridades. Las autoridades sospechan que participó en el asesinato, en julio de 2022, de Said Lobo Bonilla, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa. Cuadra huyó de Honduras tras el cuádruple asesinato. Él y dos coacusados ​​fueron liberados de la cárcel después de que funcionarios del gobierno recibieran $125,000 en sobornos, según informaron los fiscales federales, según una declaración jurada no confidencial.

Asesinato de Said Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa