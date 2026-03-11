La MS-13 lidera el narcotráfico, los cultivos de coca y el tráfico de armas

San Pedro Sula, Honduras

La Mara Salvatrucha (MS-13) tiene el mayor protagonismo en el narcotráfico en Honduras, lo que le permite liderar también delitos transnacionales como el tráfico de armas y los cultivos de hojas de coca, según las investigaciones de los entes de seguridad. En su portafolio de delitos, la extorsión ha quedado relegada, mientras que el narcotráfico a gran escala, el trasiego de armas y las plantaciones de coca predominan.

Los análisis de los organismos de seguridad indican que el sicariato y el narcomenudeo son otros delitos con relevancia en la actividad criminal de la MS-13, calificada como un cartel. Las investigaciones de inteligencia establecen que la Mara Salvatrucha se ha convertido en el principal socio del Cartel Jalisco Nueva Generación de México, tras el debilitamiento de los carteles que anteriormente controlaban el narcotráfico en el país. Los carteles Valle Valle y Los Cachiros, antiguos dominadores del narcotráfico en Honduras, aún operan, pero la MS-13 ha tomado el liderazgo debido a la captura y condena de sus cabecillas en Estados Unidos. Se ha determinado que la MS-13 también lidera los cultivos de hoja de coca, suministrando los insumos para su producción en Honduras bajo el control del Cartel Jalisco Nueva Generación. Esta sociedad implica que la Mara produce pasta base de coca que luego es enviada a México para que el cartel fabrique la cocaína destinada a Estados Unidos, principal mercado del estupefaciente.

Vertiginosa y preocupante expansión de cultivos de coca

Los análisis de los entes de investigación indican que la actividad conjunta de la MS-13 y el cartel mexicano en la siembra de coca ha provocado una vertiginosa expansión de cultivos en el país. Según reportes de las autoridades, en 2025 se detectaron y destruyeron plantaciones de coca en 16 municipios.

El transporte de la droga se realiza principalmente por vía marítima, seguido de la terrestre y, en menor medida, la aérea. Esta interacción con el cartel mexicano ha permitido a la MS-13 establecer conexiones con organizaciones productoras de cocaína en Colombia y con los carteles mexicanos, país que actúa como puente principal hacia Estados Unidos. Estados Unidos ha designado a la MS-13 y al Cartel Jalisco Nueva Generación como organizaciones terroristas extranjeras. Los cuerpos de seguridad hondureños también señalan que la MS-13 lidera el tráfico de armas, delito conexo al narcotráfico. Las armas son suministradas mediante intercambios con carteles mexicanos y colombianos, tanto para uso interno como para su venta en la región.

Un ejemplo de este trasiego a gran escala es la incautación, el 3 de febrero de 2026, de un cargamento de drogas valorado en 25 millones de lempiras y 85 fusiles de guerra en San Pedro Sula, por parte del Ministerio Público. Las investigaciones indican que este arsenal fue suministrado por el Cartel Jalisco Nueva Generación.

El Porky sigue liderando la MS-13

Los análisis de seguridad señalan que Yulan Adonay Archaga Carías, alias El Porky, sigue siendo el jefe supremo de la MS-13. Archaga Carías figura en la lista de los diez más buscados del FBI, en la de la DEA y en la de fugitivos del HSI (Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional).

En Estados Unidos, enfrenta cargos por crimen organizado, tráfico de estupefacientes y armas de fuego, y el Departamento de Estado ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.