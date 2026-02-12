El oscuro escondite de la MS-13: lo que encontraron dentro del búnker subterráneo en Omoa

Droga, armas y municiones fueron halladas este jueves en un búnker subterráneo atribuido a la Mara Salvatrucha (MS-13), localizado en una zona montañosa del municipio de Omoa, Cortés, informaron autoridades del Ministerio Público.
El escondite clandestino fue ubicado tras una serie de diligencias de seguimiento a un operativo desarrollado la semana anterior en San Pedro Sula, donde integrantes de una estructura criminal lograron huir en un autobús, presuntamente trasladando evidencias.
El allanamiento dejó como resultado el decomiso de 27 armas de fuego, 40 paquetes de supuesta marihuana, municiones, cargadores y equipo táctico.
En la operación se localizó una caleta subterránea donde se encontraban ocultas armas tipo fusil y pistolas de distintos calibres, así como chalecos antibalas, placas balísticas y otros accesorios.
De acuerdo con el Ministerio Público, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) logró dar con la estructura bajo tierra y proceder a su desmantelamiento, en una acción coordinada con el Equipo Fiscal Contra el Microtráfico de Drogas y Asociaciones para Delinquir.
Las investigaciones condujeron a fiscales y agentes del Centro Antipandillas Transnacional (CAT) de la ATIC hasta la comunidad de Vida Nueva, situada a unos 25 kilómetros del casco urbano de Omoa, en un sector de difícil acceso.
Las autoridades informaron que aún no se ha precisado el monto económico al que asciende lo incautado.
El operativo cuenta con el respaldo de la Policía Militar de Orden Público, que mantiene asegurado el perímetro mientras se desarrollan inspecciones técnicas y levantamiento de indicios.
Las autoridades investigan si parte de las evidencias, que habrían sido sustraídas durante el operativo en San Pedro Sula, fueron trasladadas a este escondite subterráneo.
El Ministerio Público no descarta que el búnker forme parte de una red de caletas utilizadas por la MS-13 para resguardar dinero, armas y estupefacientes en distintos puntos del país.
Las diligencias continúan en la zona con el objetivo de determinar el alcance de las operaciones que se realizaban en el lugar y establecer posibles responsabilidades penales.
El Ministerio Público reiteró que mantendrá las acciones investigativas para ubicar otros espacios utilizados por estructuras criminales y fortalecer los procesos judiciales derivados de estos hallazgos.