  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Atlético se mofa, Barcelona sufre, bronca de Lamine Yamal y la deslealtad de Flick

El gesto de Diego Simeone a Lamine Yamal tras el tercer gol del Atlético y el oso de Joan García que condenó al Barcelona.

Atlético se mofa, Barcelona sufre, bronca de Lamine Yamal y la deslealtad de Flick
1 de 38

Las imágenes de la dolorosa derrota que sufrió el Barcelona (4-0) contra el Atlético de Madrid en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, en el estadio Metropolitano.

 FOTOS: EFE y redes sociales
Atlético se mofa, Barcelona sufre, bronca de Lamine Yamal y la deslealtad de Flick
2 de 38

El cariñoso y amistoso saludo entre Diego Pablo Simeone y Hansi Flick antes del inicio del partido.
Atlético se mofa, Barcelona sufre, bronca de Lamine Yamal y la deslealtad de Flick
3 de 38

El Barcelona salió con este 11 titular y con el uniforme de la tercera indumentaria en la Copa del Rey.
Atlético se mofa, Barcelona sufre, bronca de Lamine Yamal y la deslealtad de Flick
4 de 38

Joan García pasó de héroe a villano en cuestión de 4 minutos. A los 3 salvó al Barcelona en este mano a mano con Giuliano Simeone.
Atlético se mofa, Barcelona sufre, bronca de Lamine Yamal y la deslealtad de Flick
5 de 38

Y en el minuto 7 falló de manera garrafal. Joan García quiso controlar el balón, pero se le fue por debajo del pie y terminó entrando a la portería pese al intento del arquero del Barcelona por sacarlo. ¡Autogol!
Atlético se mofa, Barcelona sufre, bronca de Lamine Yamal y la deslealtad de Flick
6 de 38

Pau Cubarsí llegó primero para sacar el balón, pero ya era demasiado tarde. La pelota cruzó por completo la línea de gol.
Atlético se mofa, Barcelona sufre, bronca de Lamine Yamal y la deslealtad de Flick
7 de 38

El blooper del año de Joan García que no podía creer lo que había pasado. Su cara lo dice todo.
Atlético se mofa, Barcelona sufre, bronca de Lamine Yamal y la deslealtad de Flick
8 de 38

Los jugadores del Atléitco de Madrid festejando el autogol de Joan García para el 1-0 ante el Barcelona.
Atlético se mofa, Barcelona sufre, bronca de Lamine Yamal y la deslealtad de Flick
9 de 38

Marc Casadó fue amonestado por esta dura falta por la espalda contra Giuliano Simeone. Los colchoneros pidieron tarjeta roja.
Atlético se mofa, Barcelona sufre, bronca de Lamine Yamal y la deslealtad de Flick
10 de 38

El disparo de Antoine Griezmann para el segundo gol del Atlético de Madrid. Joan García se lanzó, pero no pudo evitar la caída de su cabaña.
Atlético se mofa, Barcelona sufre, bronca de Lamine Yamal y la deslealtad de Flick
11 de 38

Antoine Griezmann, con pasado culé, gritó con euforia su golazo para el 2-0 del Atlético de Madrid ante el Barcelona en la Copa del Rey.
Atlético se mofa, Barcelona sufre, bronca de Lamine Yamal y la deslealtad de Flick
12 de 38

Antoine Griezmann vivió una gran noche contra el Barcelona y lo celebró por todo lo alto con un golazo.
Atlético se mofa, Barcelona sufre, bronca de Lamine Yamal y la deslealtad de Flick
13 de 38

Antoine Griezmann cumplió la ley del ex y celebró su golazo besando el escudo del Atlético de Madrid. Tuvo pasado en el Barça, pero su corazón siempre será rojiblanco.
Atlético se mofa, Barcelona sufre, bronca de Lamine Yamal y la deslealtad de Flick
14 de 38

El nigeriano Ademola Lookman marcó el tercer gol del Atlético de Madrid contra el Barcelona y así lo celebró. Marc Casadó, quedó de rodillas.
Atlético se mofa, Barcelona sufre, bronca de Lamine Yamal y la deslealtad de Flick
15 de 38

El festejo de los jugadores del Atlético de Madrid tras el gol de Ademola Lookman.
Atlético se mofa, Barcelona sufre, bronca de Lamine Yamal y la deslealtad de Flick
16 de 38

Joan García recogiendo el balón del fondo de su portería tras el gol de Ademola Lookman.
Atlético se mofa, Barcelona sufre, bronca de Lamine Yamal y la deslealtad de Flick
17 de 38

La enérgica celebración de Diego Pablo 'Cholo' Simeone tras el gol de Ademola Lookman. Se dirigió a la grada donde estaban los ultras del Atlético.
Atlético se mofa, Barcelona sufre, bronca de Lamine Yamal y la deslealtad de Flick
18 de 38

Hansi Flick traicionó su propio plan. El entrenador alemán sacó a Marc Casadó, con amarilla, sobre el minuto 37 cuando el Barcelona perdía 3-0 y metió a Robert Lewandowski. Un cambio inusual que pocas veces se ha visto en el técnico, un gesto desleal contra su jugador que salió con rostro triste.
Atlético se mofa, Barcelona sufre, bronca de Lamine Yamal y la deslealtad de Flick
19 de 38

No fue la noche de Lamine Yamal en el Metropolitano. Así cayó el delantero del Barcelona ante Matteo Ruggeri, del Atlético de Madrid.
Atlético se mofa, Barcelona sufre, bronca de Lamine Yamal y la deslealtad de Flick
20 de 38

Lamine Yamal protagonizó un cruce de palabras con Diego Pablo Simeone y le hizo gestos al técnico del Atlético de hablar mucho.
Atlético se mofa, Barcelona sufre, bronca de Lamine Yamal y la deslealtad de Flick
21 de 38

Diego Simeone le respondió a Lamine Yamal. El técnico argentino le señaló el número 3 con la mano... tras el tercer tanto del Atlético de Madrid.
Atlético se mofa, Barcelona sufre, bronca de Lamine Yamal y la deslealtad de Flick
22 de 38

La cara que se le quedó a Hansi Flick tras los goles del Atlético de Madrid. Dura noche para el entrenador alemán del Barcelona.
Atlético se mofa, Barcelona sufre, bronca de Lamine Yamal y la deslealtad de Flick
23 de 38

La felicidad de Julián Álvarez tras marcar un golazo para el 4-0 del Atlético de Madrid contra el Barcelona.
Atlético se mofa, Barcelona sufre, bronca de Lamine Yamal y la deslealtad de Flick
24 de 38

Julián Álvarez rompió su sequía goleadora y marcó su primer gol de 2026. ¡La Araña picó al Barcelona!
Atlético se mofa, Barcelona sufre, bronca de Lamine Yamal y la deslealtad de Flick
25 de 38

El rostro serio y cabizbajo de Lamine Yamal en la dolorosa derrota del Barcelona contra el Atlético de Madrid en la semifinal de ida de la Copa del Rey.
Atlético se mofa, Barcelona sufre, bronca de Lamine Yamal y la deslealtad de Flick
26 de 38

Giuliano Simeone le cometió esta dura entrada a Alejandro Baldé y el Barcelona reclamó pidiendo tarjeta roja. El VAR no revisó la jugada y el futbolista argentino se salvó de la expulsión.
Atlético se mofa, Barcelona sufre, bronca de Lamine Yamal y la deslealtad de Flick
27 de 38

Otra polémica que se vivió en el partido fue en el inicio del segundo tiempo cuando Pau Cubarsí marcó el gol del descuento del Barcelona, pero el tanto fue anulado por posición adelantada de Lewandowski.
Atlético se mofa, Barcelona sufre, bronca de Lamine Yamal y la deslealtad de Flick
28 de 38

El árbitro Juan Martínez Munuera anulando el gol de Pau Cubarsí ante el reclamo de Frenkie de Jong.
Atlético se mofa, Barcelona sufre, bronca de Lamine Yamal y la deslealtad de Flick
29 de 38

Diego Pablo Simeone felicitando a Julián Álvarez tras sustituirlo en el segundo tiempo. El delantero argentino no marcaba desde diciembre, hoy anotó y asistió.
Atlético se mofa, Barcelona sufre, bronca de Lamine Yamal y la deslealtad de Flick
30 de 38

Eric García le cometió esta dura falta a Álex Baena cuando el jugador rojiblanco se escapaba solo. El defensa culé era el último hombre.
Atlético se mofa, Barcelona sufre, bronca de Lamine Yamal y la deslealtad de Flick
31 de 38

El árbitro Martínez Munuera le había sacado amarilla a Eric García, fue avisado por el VAR, revisó la jugada y cambió su decisión. Le mostró la tarjeta roja y el defensa del Barcelona se fue riéndose del campo.
Atlético se mofa, Barcelona sufre, bronca de Lamine Yamal y la deslealtad de Flick
32 de 38

La bronca de Lamine Yamal en la derrota del Barcelona. El jugador culé se mostró enfadado contra los jugadores del Atlético de Madrid.
Atlético se mofa, Barcelona sufre, bronca de Lamine Yamal y la deslealtad de Flick
33 de 38

Lamine Yamal le reclamó y se encaró con el defensa Marc Pubill del Atlético de Madrid, mientras Ronald Araújo intentaba calmar a su compañero.
Atlético se mofa, Barcelona sufre, bronca de Lamine Yamal y la deslealtad de Flick
34 de 38

Lamine Yamal fue a buscar a Marc Pubill para reclamarle tras la expulsión de Eric García. Se calentaron los ánimos en los últimos minutos del partido.
Atlético se mofa, Barcelona sufre, bronca de Lamine Yamal y la deslealtad de Flick
35 de 38

Diego Simeone, en la banda, pidiendo intensidad a sus jugadores con el marcador 4-0 y en el tiempo añadido como si el partido fuera 0-0. ¡El 'Cholo' en estado puro!
Atlético se mofa, Barcelona sufre, bronca de Lamine Yamal y la deslealtad de Flick
36 de 38

Lamine Yamal le reclamó al árbitro Juan Martínez Munuera al final del partido. El jugador del Barcelona se fue muy cabreado del Metropolitano.
Atlético se mofa, Barcelona sufre, bronca de Lamine Yamal y la deslealtad de Flick
37 de 38

Los futbolistas del Atlético de Madrid apluden y agradecen el apoyo de sus aficionados tras el final del partido.
Atlético se mofa, Barcelona sufre, bronca de Lamine Yamal y la deslealtad de Flick
38 de 38

Tras el final del partido, la cuenta en inglés del Atlético de Madrid se mofó y publicó un video de Ban Bunny bailando sobre el resultado de la goleada propinada al Barcelona.
Cargar más fotos