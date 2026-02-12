Atlético se mofa, Barcelona sufre, bronca de Lamine Yamal y la deslealtad de Flick

Las imágenes de la dolorosa derrota que sufrió el Barcelona (4-0) contra el Atlético de Madrid en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, en el estadio Metropolitano.
El cariñoso y amistoso saludo entre Diego Pablo Simeone y Hansi Flick antes del inicio del partido.
El Barcelona salió con este 11 titular y con el uniforme de la tercera indumentaria en la Copa del Rey.
Joan García pasó de héroe a villano en cuestión de 4 minutos. A los 3 salvó al Barcelona en este mano a mano con Giuliano Simeone.
Y en el minuto 7 falló de manera garrafal. Joan García quiso controlar el balón, pero se le fue por debajo del pie y terminó entrando a la portería pese al intento del arquero del Barcelona por sacarlo. ¡Autogol!
Pau Cubarsí llegó primero para sacar el balón, pero ya era demasiado tarde. La pelota cruzó por completo la línea de gol.
El blooper del año de Joan García que no podía creer lo que había pasado. Su cara lo dice todo.
Los jugadores del Atléitco de Madrid festejando el autogol de Joan García para el 1-0 ante el Barcelona.
Marc Casadó fue amonestado por esta dura falta por la espalda contra Giuliano Simeone. Los colchoneros pidieron tarjeta roja.
El disparo de Antoine Griezmann para el segundo gol del Atlético de Madrid. Joan García se lanzó, pero no pudo evitar la caída de su cabaña.
Antoine Griezmann, con pasado culé, gritó con euforia su golazo para el 2-0 del Atlético de Madrid ante el Barcelona en la Copa del Rey.
Antoine Griezmann vivió una gran noche contra el Barcelona y lo celebró por todo lo alto con un golazo.
Antoine Griezmann cumplió la ley del ex y celebró su golazo besando el escudo del Atlético de Madrid. Tuvo pasado en el Barça, pero su corazón siempre será rojiblanco.
El nigeriano Ademola Lookman marcó el tercer gol del Atlético de Madrid contra el Barcelona y así lo celebró. Marc Casadó, quedó de rodillas.
El festejo de los jugadores del Atlético de Madrid tras el gol de Ademola Lookman.
Joan García recogiendo el balón del fondo de su portería tras el gol de Ademola Lookman.
La enérgica celebración de Diego Pablo 'Cholo' Simeone tras el gol de Ademola Lookman. Se dirigió a la grada donde estaban los ultras del Atlético.
Hansi Flick traicionó su propio plan. El entrenador alemán sacó a Marc Casadó, con amarilla, sobre el minuto 37 cuando el Barcelona perdía 3-0 y metió a Robert Lewandowski. Un cambio inusual que pocas veces se ha visto en el técnico, un gesto desleal contra su jugador que salió con rostro triste.
No fue la noche de Lamine Yamal en el Metropolitano. Así cayó el delantero del Barcelona ante Matteo Ruggeri, del Atlético de Madrid.
Lamine Yamal protagonizó un cruce de palabras con Diego Pablo Simeone y le hizo gestos al técnico del Atlético de hablar mucho.
Diego Simeone le respondió a Lamine Yamal. El técnico argentino le señaló el número 3 con la mano... tras el tercer tanto del Atlético de Madrid.
La cara que se le quedó a Hansi Flick tras los goles del Atlético de Madrid. Dura noche para el entrenador alemán del Barcelona.
La felicidad de Julián Álvarez tras marcar un golazo para el 4-0 del Atlético de Madrid contra el Barcelona.
Julián Álvarez rompió su sequía goleadora y marcó su primer gol de 2026. ¡La Araña picó al Barcelona!
El rostro serio y cabizbajo de Lamine Yamal en la dolorosa derrota del Barcelona contra el Atlético de Madrid en la semifinal de ida de la Copa del Rey.
Giuliano Simeone le cometió esta dura entrada a Alejandro Baldé y el Barcelona reclamó pidiendo tarjeta roja. El VAR no revisó la jugada y el futbolista argentino se salvó de la expulsión.
Otra polémica que se vivió en el partido fue en el inicio del segundo tiempo cuando Pau Cubarsí marcó el gol del descuento del Barcelona, pero el tanto fue anulado por posición adelantada de Lewandowski.
El árbitro Juan Martínez Munuera anulando el gol de Pau Cubarsí ante el reclamo de Frenkie de Jong.
Diego Pablo Simeone felicitando a Julián Álvarez tras sustituirlo en el segundo tiempo. El delantero argentino no marcaba desde diciembre, hoy anotó y asistió.
Eric García le cometió esta dura falta a Álex Baena cuando el jugador rojiblanco se escapaba solo. El defensa culé era el último hombre.
El árbitro Martínez Munuera le había sacado amarilla a Eric García, fue avisado por el VAR, revisó la jugada y cambió su decisión. Le mostró la tarjeta roja y el defensa del Barcelona se fue riéndose del campo.
La bronca de Lamine Yamal en la derrota del Barcelona. El jugador culé se mostró enfadado contra los jugadores del Atlético de Madrid.
Lamine Yamal le reclamó y se encaró con el defensa Marc Pubill del Atlético de Madrid, mientras Ronald Araújo intentaba calmar a su compañero.
Lamine Yamal fue a buscar a Marc Pubill para reclamarle tras la expulsión de Eric García. Se calentaron los ánimos en los últimos minutos del partido.
Diego Simeone, en la banda, pidiendo intensidad a sus jugadores con el marcador 4-0 y en el tiempo añadido como si el partido fuera 0-0. ¡El 'Cholo' en estado puro!
Lamine Yamal le reclamó al árbitro Juan Martínez Munuera al final del partido. El jugador del Barcelona se fue muy cabreado del Metropolitano.
Los futbolistas del Atlético de Madrid apluden y agradecen el apoyo de sus aficionados tras el final del partido.
Tras el final del partido, la cuenta en inglés del Atlético de Madrid se mofó y publicó un video de Ban Bunny bailando sobre el resultado de la goleada propinada al Barcelona.