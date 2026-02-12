  1. Inicio
"De los nervios quedé helada": Vendedoras de jugos se vuelven a salvar de ser arrolladas en SPS

Hace seis meses tres vendedoras de jugos fueron atropelladas por un descontrolado carro. Ahora otro auto se subió a la mediana y por poco arrolla a dos de ellas

A la izquierda, el carro que se subió a la mediana tras perder el control luego de dar un giro a la izquierda, y que por poco arrolla a Nayrovis Orellana (derecha) y a otra jovencita que le ayuda a vender jugos en la avenida Juan Pablo Segundo.
El 15 de agosto del 2025, este turismo, que era conducida por una dama, no pudo ser controlado y atropelló a tres reconocidas vendedoras de jugos.
El carro que sale en el círculo iba de sur a norte, al llegar al semáforo del barrio Morazán, hizo el giro en u y no pudo controlar el automotor, la dama, en lugar de frenar, aceleró y tras llevarse un arbusto atropelló a las tres jóvenes y luego se estrelló en un carro.
Nayrovis Orellana, su hermana Lesly y Génesis Bonilla, fueron las tres vendedoras de jugos que milagrosamente sobrevivieron a ese accidente que se registró en la avenida Juan Pablo Segundo.
Milagrosamente, las tres muchachas sobrevivieron, de ellas solo Nayrovis volvió a vender. Ella es la dueña del emprendimiento Lady Horchata.
Nayrovis ya era muy reconocida en las redes sociales por su encanto femenino y su carisma. Sin embargo, este miércoles 11 de febrero volvieron los fantasmas del pasado.
Ahora un turismo azul hizo el mismo giro que aquel carro que atropelló a las muchachas. El carro se subió a la mediana, pero a tiempo pudo ser controlado por el motorista.
"De los nervios me quedé helada viendo", indicó Nayrovis a La Prensa, quien está agradecida con Dios por salvarse milagrosamente.
Por fortuna para Nayrovis y su compañera, esta vez "el muchacho pudo controlar el carro", agregó.
Nayrovis contó que la dama que las atropelló el año pasado les pagó todo los gastos médicos.
Nayrovis, quien es conocida como Lady Horchata, usa las redes sociales para promocionar su emprendimiento.
Nayrovis y la otra joven se ubican en la mediana, antes de llegar a la siete calle de San Pedro Sula.
