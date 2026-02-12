Nuevos hallazgos en el asesinato de la líder patronal Karla Vigil

Cuando Karla Vigil se dio vuelta para atender el pedido, el sicario le disparó en varias ocasiones con una pistola, causándole la muerte. Tras cometer el crimen, el hombre salió del lugar y abordó el vehículo donde lo esperaban el piloto y el copiloto, con quienes huyó de la escena. Hernández Zelaya permaneció en la colonia, ya que reside en ese sector.