Nuevos hallazgos en el asesinato de la líder patronal Karla Vigil

Las indagaciones de la Policía en torno al asesinato de Karla Patricia Vigil, vicepresidenta del patronato de la colonia Arenales Número 2 de San Pedro Sula, siguen en curso.
Por el crimen guardan prisión Kevin Eduardo Ramírez Lemus, señalado como el sicario que ultimó a Vigil; Erick Matute Rodríguez, identificado por las autoridades como el individuo que habría contratado al ejecutor; y Gloria Judith Hernández Zelaya, quien presuntamente participó en la identificación de la víctima.
Las investigaciones policiales establecen que el día del crimen se dio seguimiento, mediante cámaras de seguridad, al vehículo utilizado en el asesinato de Vigil ocurrido el 12 de enero de 2026 en la colonia Arenales Número 2.
En los videos analizados por los investigadores se observa cuando el sicario aborda una camioneta blanca en el barrio Medina, sector sureste. En el automotor se transportaban el piloto, el copiloto y el sicario, quien ocupaba el asiento trasero. Posteriormente, el vehículo se desplazó hacia la 27 calle sureste.
Luego, el carro continuó hacia el bulevar del Este y se dirigió a la colonia Arenales Número 2, en el sector Rivera Hernández. Las pruebas técnicas y documentales establecen que el sicario se comunicó vía telefónica con Gloria Judith Hernández Zelaya, quien, según las autoridades, se encargó de identificar a Karla Vigil.
Al llegar a la colonia, el sicario se reunió con Gloria Hernández Zelaya, quien se desplazó hasta la glorieta donde se encontraba Vigil y confirmó que la dirigente patronal estaba atendiendo su negocio.
Posteriormente, Gloria Hernández Zelaya regresó al punto donde estaba el sicario y ambos se dirigieron nuevamente a la glorieta. Desde el exterior del local, la mujer le señaló quién era Karla Vigil. Hernández Zelaya permaneció afuera, mientras el sicario ingresó y le solicitó a Vigil que le vendiera un refresco.
Cuando Karla Vigil se dio vuelta para atender el pedido, el sicario le disparó en varias ocasiones con una pistola, causándole la muerte. Tras cometer el crimen, el hombre salió del lugar y abordó el vehículo donde lo esperaban el piloto y el copiloto, con quienes huyó de la escena. Hernández Zelaya permaneció en la colonia, ya que reside en ese sector.
El vehículo utilizado en la huida se desplazó por el bulevar del Este rumbo al centro de la ciudad, donde dejaron al sicario en el mismo punto donde lo habían recogido. El seguimiento de las cámaras permitió observar que el sospechoso caminó varias cuadras y luego ingresó a una vivienda, donde fue capturado el 23 de enero.
Durante la revisión del teléfono celular del detenido, las autoridades detectaron varias comunicaciones con Erick Matute Rodríguez, quien también fue capturado al ser señalado, según las averiguaciones oficiales, como la persona que habría contratado al sicario.
La captura de Kevin Eduardo Ramírez Lemus, Erick Matute Rodríguez y Gloria Judith Hernández Zelaya permitió a los investigadores obtener indicios que orientan ahora las indagaciones hacia el autor intelectual del asesinato, quien permanece prófugo.
Las autoridades informaron que andan tras la pista del supuesto cerebro del crimen de la vicepresidenta del patronato de la colonia Arenales Número 2. De acuerdo con las líneas de investigación, el móvil estaría relacionado con la legalización de tierras en ese sector, cuyos habitantes han hecho protestas pidiendo justicia para Karla Vigil.