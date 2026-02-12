Desmantelan búnker subterráneo de la MS-13 en Omoa, Cortés

Las autoridades hondureñas ubicaron este jueves un búnker subterráneo presuntamente vinculado a la Mara Salvatrucha (MS-13) en el municipio de Omoa, departamento de Cortés, como parte del seguimiento a un operativo ejecutado la semana pasada en San Pedro Sula.
La acción es resultado de investigaciones realizadas por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) y la Policía Nacional de Honduras, en el que integrantes de una estructura criminal huyeron a bordo de un autobús, presuntamente trasladando evidencias.
El Ministerio Público informó que, a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se logró ubicar y desmantelar la estructura clandestina, en lo que calificó como un nuevo golpe contra la MS-13.
La operación forma parte de la estrategia impulsada por el Equipo Fiscal Contra el Microtráfico de Drogas y Asociaciones para Delinquir, en coordinación con agentes de la ATIC.
Las diligencias son dirigidas por el Centro Antipandillas Transnacional (CAT) de la ATIC, que dio seguimiento a información de inteligencia relacionada con un escondite subterráneo en una zona montañosa de Omoa.
Las labores condujeron a fiscales y agentes a una comunidad de difícil acceso denominada Vida Nueva, ubicada a unos 25 kilómetros del casco urbano de Omoa, donde se desarrolla la operación.
De manera preliminar, las autoridades reportaron el hallazgo de droga, armas y municiones en el interior del búnker, aunque no se ha detallado la cantidad ni el tipo de los indicios encontrados.
El operativo cuenta con el apoyo de la Policía Militar de Orden Público, que resguarda el perímetro mientras equipos especializados continúan con las inspecciones en el área.
En ese procedimiento, varios miembros de la estructura criminal lograron escapar en un autobús que, de acuerdo con las investigaciones, transportaba evidencias vinculadas a actividades ilícitas.
El Ministerio Público reiteró que continuará las investigaciones para identificar otros sitios utilizados por esta estructura criminal para ocultar droga, armas y dinero.