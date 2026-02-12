  1. Inicio
Desmantelan búnker subterráneo de la MS-13 en Omoa, Cortés

Atic y Fuerzas Armadas localizan en Omoa un búnker subterráneo vinculado a la MS-13 tras operativo en San Pedro Sula.

Las autoridades hondureñas ubicaron este jueves un búnker subterráneo presuntamente vinculado a la Mara Salvatrucha (MS-13) en el municipio de Omoa, departamento de Cortés, como parte del seguimiento a un operativo ejecutado la semana pasada en San Pedro Sula.

 Foto: Ministerio Público
La acción es resultado de investigaciones realizadas por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) y la Policía Nacional de Honduras, en el que integrantes de una estructura criminal huyeron a bordo de un autobús, presuntamente trasladando evidencias.

 Foto: Ministerio Público
El Ministerio Público informó que, a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se logró ubicar y desmantelar la estructura clandestina, en lo que calificó como un nuevo golpe contra la MS-13.

 Foto: Ministerio Público
La operación forma parte de la estrategia impulsada por el Equipo Fiscal Contra el Microtráfico de Drogas y Asociaciones para Delinquir, en coordinación con agentes de la ATIC.

 Foto: Ministerio Público
Las diligencias son dirigidas por el Centro Antipandillas Transnacional (CAT) de la ATIC, que dio seguimiento a información de inteligencia relacionada con un escondite subterráneo en una zona montañosa de Omoa.

 Foto: Ministerio Público
Las labores condujeron a fiscales y agentes a una comunidad de difícil acceso denominada Vida Nueva, ubicada a unos 25 kilómetros del casco urbano de Omoa, donde se desarrolla la operación.

 Foto: Ministerio Público
De manera preliminar, las autoridades reportaron el hallazgo de droga, armas y municiones en el interior del búnker, aunque no se ha detallado la cantidad ni el tipo de los indicios encontrados.

 Foto: Ministerio Público
El operativo cuenta con el apoyo de la Policía Militar de Orden Público, que resguarda el perímetro mientras equipos especializados continúan con las inspecciones en el área.

 Foto: Ministerio Público
En ese procedimiento, varios miembros de la estructura criminal lograron escapar en un autobús que, de acuerdo con las investigaciones, transportaba evidencias vinculadas a actividades ilícitas.

 Foto: Ministerio Público
El Ministerio Público reiteró que continuará las investigaciones para identificar otros sitios utilizados por esta estructura criminal para ocultar droga, armas y dinero.

 Foto: Ministerio Público
