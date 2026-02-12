Todo lo que debe saber sobre "One Piece 2" y su estreno en Netflix

Además, la plataforma anunció eventos oficiales en 13 ciudades: el 23 de febrero en Ciudad de México; el 26 de febrero en Los Ángeles; del 27 de febrero al 1 de marzo en Bruselas; el 28 de febrero y 1 de marzo en París; del 4 al 8 de marzo en Bukit Jalil, Malasia; el 5 de marzo en Tokio; del 5 al 15 de marzo en Jakarta; del 6 al 8 de marzo en Milán; en marzo en Río de Janeiro; el 8 de marzo en Ciudad del Cabo; del 13 al 15 de marzo en Taguig, Filipinas; del 7 al 15 de marzo en Bangkok; y el 14 de marzo en Kaohsiung, Taiwán. Los detalles adicionales pueden consultarse en Tudum.com.