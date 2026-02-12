Todo lo que debe saber sobre "One Piece 2" y su estreno en Netflix

Netflix lanzó el tráiler extendido de la segunda temporada de "One Piece", su ambiciosa adaptación live-action basada en uno de los mangas más leídos y longevos del mundo. El adelanto marca un giro decisivo en la narrativa y confirma la entrada a uno de los arcos más emblemáticos creados por Eiichiro Oda, con nuevos personajes, antagonistas de mayor peso y un despliegue visual más robusto.
La nueva entrega llevará por título oficial "ONE PIECE: Into the Grand Line" y se estrenará globalmente el 10 de marzo de 2026, justo un mes después del lanzamiento del tráiler. La producción promete elevar la escala de la historia y consolidar el fenómeno que inició con la primera temporada.
El clip muestra a Monkey D. Luffy, interpretado por Iñaki Godoy, y a los Sombrero de Paja adentrándose por primera vez en el Grand Line, el mar más impredecible y peligroso del universo "One Piece". “Reunimos a una tripulación increíble, llegamos al Grand Line y ahora estamos un paso más cerca de nuestros sueños”, celebra Luffy, anticipando la intensidad emocional de esta nueva etapa.
La historia retoma el juramento final de la temporada anterior y pondrá a prueba las metas individuales de cada miembro de la tripulación. “Vamos a ver cómo esos sueños son puestos a prueba. Cada lugar en el que se detengan en el Grand Line pondrá a prueba a uno de los Sombrero de Paja de una manera única. Y van a aprender que, si quieren cumplir sus sueños, deben cubrirse las espaldas entre ellos”, explicó el showrunner Joe Tracz en declaraciones a TUDUM.
El tráiler confirma escenarios fundamentales del manga, como Loguetown, cuna de la era de los piratas; Reverse Mountain, con su icónico río que fluye cuesta arriba; Whisky Peak; la isla prehistórica de Little Garden; y Drum Island, territorio marcado por un invierno perpetuo y una de las historias más conmovedoras de la saga.
Uno de los ejes centrales será la irrupción de Baroque Works, la organización criminal que asumirá el rol antagonista en esta temporada. “Estos tipos son diferentes”, advierte Usopp en el avance. “Son increíblemente poderosos”. Entre los nuevos personajes destacan Miss All-Sunday (Lera Abova), Miss Wednesday (Charithra Chandran), Mr. 3 (David Dastmalchian), Mr. 5 (Camrus Johnson), Miss Valentine (Jazzara Jaslyn), Mr. 9 (Daniel Lasker) y Miss Goldenweek (Sophia Anne Caruso), además de la incorporación clave de Mr. 0, interpretado por Joe Manganiello.
El adelanto también introduce oficialmente a Tony Tony Chopper, el entrañable reno de nariz azul y uno de los personajes más queridos por el fandom. El personaje será realizado mediante captura de movimiento y contará con la voz de Mikaela Hoover, quien adelantó: “Intenta con todas sus fuerzas ocultar sus emociones y ponerse una fachada dura, pero debajo es un gran blando, y su amor no puede evitar salir”.
Las imágenes sugieren que la temporada adaptará el arco de Drum Island, incluyendo la aparición de la Dra. Kureha, interpretada por Katey Sagal, y el emotivo pasado de Chopper junto al Dr. Hiriluk. En el apartado técnico, la serie apuesta por una escala mayor con criaturas colosales, dinosaurios, ballenas gigantes y enfrentamientos espectaculares. ScreenRant destaca la aparición de los gigantes Dorry y Brogy ejecutando el ataque Hakoku Sovereignty, descrito como el movimiento más poderoso mostrado hasta ahora en el live-action.
Junto al tráiler, Netflix compartió una carta del propio Eiichiro Oda, quien expresó su entusiasmo por esta nueva fase: “Que este programa alcance a cada espíritu aventurero alrededor del mundo. Un mes para zarpar. ¡Prepárense!”.
Además, la plataforma anunció eventos oficiales en 13 ciudades: el 23 de febrero en Ciudad de México; el 26 de febrero en Los Ángeles; del 27 de febrero al 1 de marzo en Bruselas; el 28 de febrero y 1 de marzo en París; del 4 al 8 de marzo en Bukit Jalil, Malasia; el 5 de marzo en Tokio; del 5 al 15 de marzo en Jakarta; del 6 al 8 de marzo en Milán; en marzo en Río de Janeiro; el 8 de marzo en Ciudad del Cabo; del 13 al 15 de marzo en Taguig, Filipinas; del 7 al 15 de marzo en Bangkok; y el 14 de marzo en Kaohsiung, Taiwán. Los detalles adicionales pueden consultarse en Tudum.com.