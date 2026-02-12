¿Supremo y Milagro Flores ya no siguen conociéndose? Esto se sabe

El creador de contenido Supremo vuelve a estar en polémica, tras lo que pasó con Lorjia, una reconocida tiktoker salvadoreña.
Un chat entre Supremo y Lorjia se filtró en redes sociales, supuestamente por una examiga de la creadora digital. En el mismo se ve un mensaje que llamó más la atención, donde el hondureño aparentemente hace referencia a que tuvieron algo más que simple amistad, mientras se conocía con "Milly".
El tiktoker hondureño lo negó. Aseguró que es falso y que este chat fue una artimaña para desprestigiarlo. Además, afirmó que siempre fue respetuoso con Lorjia cuando compartieron vivienda en "La Casa de Yeik", un reality show que ganó Supremo en El Salvador.
Toda acción tiene una reacción, y aunque Supremo negó lo sucedido, Milagro Flores apareció en redes y se mostró triste por la noticia.
Milagro se refirió al porqué Supremo no le reclamó a Lorjia, como suele hacerlo, sin miedo a las críticas. Por su parte, el creador digital recalcó que no pedirá perdón por algo que no hizo.
Después de todo, Lester, su nombre de pila, terminó subiendo un video donde se le ve llorando. Y agregó un texto que dice: "No siempre soy fuerte. Hoy necesito que me manden fuerzas". Los usuarios que comentaron hicieron alusiones a que posiblemente se volvió a frenar el proceso de conocerse con la presentadora de televisión.
Entre los comentarios destacaron algunos: "Ya no creo en el amor"; "Dios tiene un propósito grande para tu vida, Supremo. Serás ganador de almas para Cristo"; "Después del gustazo, el trancazo"; "Y la gente le cree a este hombre todavía", entre muchos más.
Supremo también quitó su foto de perfil de Instagram, lo cual agrega más teorías a la problemática. Lorjia, por su parte, dijo sentirse mal por la "otra persona y por lo que pasó. Jamás un hombre va a aceptar sus errores", manifestó.
"Si algo tiene que salir, va a salir sin que yo lo busque. Dios se va a encargar de todo. Yo no busqué nada", expresó Milagro en un directo de TikTok, asegurando que se dio cuenta de todo el chisme sin buscar nada.