Estas zonas de Honduras no tendrá luz este viernes 13 de febrero

En el municipio de Choloma, Cortés, la ENEE programó la suspensión del servicio eléctrico en el circuito CHM-L276, afectando las colonias Jardines del Campo y Villa Cecilia, además de Industrias del Trópico y la gasolinera Puma. De igual forma, el circuito CHM-L252 quedará sin energía en sectores como Las Pilas, Sinor, Lomas de Choloma, barrio Trincheras, Santa Fe Central, colonias Godoy I y II, Altos de Santa Fe I y II, Fe y Esperanza, 7 de Septiembre, La Confianza, Nueva Florida en sus cuatro etapas, El Buen Samaritano, San Francisco del Ceibón, Villa Santa Marta, Armando Gale, Edilberto Solano, Las Torres y varias zonas industriales como ZIP América, ZIP Honduras, ZIP Galaxy, Kativo, Corindplast, Brooms and Mops y Toledo Woodwork. La interrupción se desarrollará en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, por lo que se recomienda a la población tomar las medidas necesarias.