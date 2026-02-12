Estas zonas de Honduras no tendrá luz este viernes 13 de febrero

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este viernes 13 de febrero del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Cortés, El Paraíso, Olancho, Francisco Morazán y Colónen distintos horarios a lo largo del día.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central, los cortes se realizarán de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde y afectarán la colonia Hato de Enmedio en sus sectores del 1 al 8, Altos de Covespul y Residencial Valencia, por lo que se recomienda a los vecinos tomar las medidas necesarias.
Mientras tanto, en el departamento de Comayagua, varias colonias, aldeas y comunidades experimentarán interrupciones breves en horarios de 8:15 a 8:20 de la mañana y de 2:10 a 2:15 de la tarde. Entre las zonas se encuentran colonia Zarcita, Pinto, Fuerzas Armadas, Milagro de Dios, Santa Marta, Mata de Caña, Valle de Ángeles, Piedras Azules, El Sauce, El Roblito, Cacahuapa, Guasistagua, Plan de la Rosa, Potrero Sucio, Celequitos, Buena Vista del Norte, La Palma, Lomas del Cordero, La Sidra, La Cuesta, San Jerónimo, Jamalteca, La Libertad, Ojos de Agua, Las Manzanas, San Luis, Rancho Grande, El Robledal, La Candelaria, El Hielo, Quebrada Amarilla, Las Trojes, Los Puentes, Anisales, Río Arriba, Santa Fe, Valle Bonito, Las Aradas, Las Lajas, El Valle Grande, El Buen Pastor, Las Piñas, Montañuelas, Cabeceras, El Encinal y Joya del Blanco.
Asimismo, estas mismas comunidades también figuran en otro bloque de suspensión continua que se extenderá de 8:15 de la mañana a 2:15 de la tarde, por lo que el impacto será mayor para los pobladores de la zona central del país.
En el municipio de San Lorenzo, Valle, se reportarán cortes breves de 9:00 a 9:15 de la mañana en sectores como Empacadora Miguel Molina #1 y #2, El Bejucal, El Pimpo, El Tular, Agua Fría, El Espino, El Tololar, El Guanacaste, Santa Rosa, Paso de Vela, Santa Erlinda y Hacienda Pilar Marquina, además de zonas productivas y bombas de agua.
De igual forma, amplios sectores de El Tular y áreas costeras quedarán sin energía de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, incluyendo La Montaña, Lagunas de Camarón, Playa La Flor, Playa La Virgen, Playa Blanca, Punta Novillo, Puerto Grande, Playa Negra, Playa Grande, El Carmen, Isletas, San Pablo, Liconá, empacadoras agrícolas y comunidades aledañas.
En El Progreso, Yoro, los cortes se realizarán de 8:15 de la mañana a 3:15 de la tarde y afectarán colonias como Palermo, Fraternidad de la Paz, Nacional, San Antonio, Sitraterco, Municipal, Santa Fe, Brisas del Sur, Residencial La Perla, Jardines de la Perla, Guanacaste, además del Centro Penal Progreseño, el juzgado local y el Centro Universitario Regional.
En el municipio de Choloma, Cortés, la ENEE programó la suspensión del servicio eléctrico en el circuito CHM-L276, afectando las colonias Jardines del Campo y Villa Cecilia, además de Industrias del Trópico y la gasolinera Puma. De igual forma, el circuito CHM-L252 quedará sin energía en sectores como Las Pilas, Sinor, Lomas de Choloma, barrio Trincheras, Santa Fe Central, colonias Godoy I y II, Altos de Santa Fe I y II, Fe y Esperanza, 7 de Septiembre, La Confianza, Nueva Florida en sus cuatro etapas, El Buen Samaritano, San Francisco del Ceibón, Villa Santa Marta, Armando Gale, Edilberto Solano, Las Torres y varias zonas industriales como ZIP América, ZIP Honduras, ZIP Galaxy, Kativo, Corindplast, Brooms and Mops y Toledo Woodwork. La interrupción se desarrollará en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, por lo que se recomienda a la población tomar las medidas necesarias.