Conciertos de BTS llegarán a los cines de Honduras

Los seguidores de BTS alrededor del mundo tendrán una nueva forma de acompañar el esperado regreso del grupo surcoreano. Los dos primeros conciertos de su gira mundial BTS World Tour “Arirang” serán transmitidos en vivo en salas de cine en abril de 2026, permitiendo que el ARMY viva la experiencia en pantalla grande sin importar la distancia.
De acuerdo con los comunicados oficiales, las funciones en cines corresponderán a los shows inaugurales del tour: el 11 de abril de 2026 desde Goyang, Corea del Sur, y el 18 de abril de 2026 desde Tokio, Japón. Ambos espectáculos serán proyectados de manera simultánea en múltiples territorios.
Cada concierto contará con dos exhibiciones por país para adaptarse a los distintos husos horarios y ampliar la posibilidad de asistencia de los fanáticos. La experiencia buscará replicar la energía del estadio en un formato cinematográfico envolvente.
Marc Allenby, director ejecutivo de Trafalgar Releasing, subrayó el alcance cultural del evento: “La noticia de BTS World Tour ‘Arirang’ ha sido recibida con una demanda global extraordinaria. Presentar estos conciertos completos en cine ofrece a las audiencias de todo el mundo la oportunidad de reunirse y experimentar la gira en la pantalla grande”.
La iniciativa sigue la ruta de otros exitosos lanzamientos de conciertos en cine, como “Taylor Swift | The Eras Tour”, que se convirtió en la película de conciertos más taquillera de la historia bajo la distribución de la misma compañía.
La gira BTS World Tour “Arirang” simboliza el regreso oficial del septeto tras casi cuatro años de pausa, período en el que RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jung Kook cumplieron con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur y desarrollaron proyectos individuales.
El tour contempla 82 conciertos en 34 ciudades, una cifra récord para un artista de K-pop en número de presentaciones. Además, los espectáculos incorporan un escenario 360 grados “in-the-round”, diseñado para rodear a los artistas y ofrecer una experiencia más inmersiva y cercana al público.
Latinoamérica forma parte clave de este regreso. Las fechas confirmadas incluyen presentaciones en Ciudad de México los días 7, 9 y 10 de mayo; Bogotá el 2 y 3 de octubre; Lima el 9 y 10 de octubre; Santiago el 16 y 17 de octubre; Buenos Aires el 23 y 24 de octubre; y São Paulo el 28, 30 y 31 de octubre.
Estas visitas marcarán la primera vez en casi una década que BTS se presenta como grupo completo en países como Colombia, Perú y Argentina, un acontecimiento significativo para la base latinoamericana que ha sostenido su popularidad en la región.
La transmisión en cines también llegará a Honduras, permitiendo que los fanáticos locales formen parte del evento global. No obstante, en el país el contenido estará sujeto a cambios en la fecha de estreno, dependiendo de la programación oficial de las cadenas cinematográficas.
El gran regreso musical se complementará con el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, “Arirang”, previsto para el 20 de marzo de 2026. Como parte de esta nueva etapa, la agrupación se asoció con Netflix para emitir el especial BTS the Comeback Live | Arirang el 21 de marzo de 2026, con su primera actuación completa desde Gwanghwamun Square frente al histórico palacio Gyeongbokgung en Seúl. Posteriormente, la plataforma estrenará el documental BTS: The Return el 27 de marzo de 2026, una producción que explorará el proceso creativo y emocional del grupo en este momento decisivo de su carrera