Conciertos de BTS llegarán a los cines de Honduras

El gran regreso musical se complementará con el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, “Arirang”, previsto para el 20 de marzo de 2026. Como parte de esta nueva etapa, la agrupación se asoció con Netflix para emitir el especial BTS the Comeback Live | Arirang el 21 de marzo de 2026, con su primera actuación completa desde Gwanghwamun Square frente al histórico palacio Gyeongbokgung en Seúl. Posteriormente, la plataforma estrenará el documental BTS: The Return el 27 de marzo de 2026, una producción que explorará el proceso creativo y emocional del grupo en este momento decisivo de su carrera