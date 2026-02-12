La agenda musical de San Pedro Sula para disfrutar San Valentín

LA GRAN BANDA Y LOS SILVER STAR



"La máquina de gastar zapatos" y "El espectáculo total de Honduras" llegan este viernes 13 de febrero al Colegio de Ingenieros en esta ciudad, con una fiesta que prometen baile y alegría para todos los asistentes. El costo de la entrada en taquilla es de L400 y la celebración del Día de San Valentín iniciará a las 9:00 p. m.