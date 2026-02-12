La agenda musical de San Pedro Sula para disfrutar San Valentín

En el mes del amor, los bares y hoteles de San Pedro Sula se convierten en escenarios íntimos donde la música nacional es la protagonista. Artistas hondureños de distintos géneros se suman a la celebración de San Valentín con presentaciones especiales que buscan enamorar al público entre melodías románticas, ritmos alegres y letras que evocan complicidad.
SILVIA RODRIGUEZ Y SU BANDOTALa intérprete sampedrana y su agrupación se presentarán este sábado 14 de febrero en los salones de la UTH en el evento "Una noche para 2", organizado por el Movimiento Familiar Cristiano. El valor de la entrada es de L300 por persona y L500 por pareja. La celebración iniciará a las 8:00 p. m.
LA VERSÁTILTito’s Garden, ubicado en la colonia Moderna, será el escenario donde la agrupación sampedrana se presentará este viernes 13 de febrero, como antesala al Día de San Valentín. La fiesta dará inicio a las 9:30 p. m. y puede reservar su espacio llamando al 9290-9307.
GRAVEDAD CERORoberto Caicedo y su agrupación ofrecerán un especial de San Valentín en La Taberna Stage, ubicada en la colonia Trejo. Los artistas tienen preparado un tributo inolvidable a José José, Los Temerarios, Marco Antonio Solís y Los Bukis; una velada perfecta para disfrutar entre amigos o en pareja. Adquiera sus boletos llamando al 9966-2644.
LA GRAN BANDA Y LOS SILVER STAR"La máquina de gastar zapatos" y "El espectáculo total de Honduras" llegan este viernes 13 de febrero al Colegio de Ingenieros en esta ciudad, con una fiesta que prometen baile y alegría para todos los asistentes. El costo de la entrada en taquilla es de L400 y la celebración del Día de San Valentín iniciará a las 9:00 p. m.
NINA MAIERLa talentosa artista sampedrana y su grupo presentarán lo mejor del pop-rock en español e inglés este viernes en Emilia vía Nova, a partir de las 7:00 p. m. El restaurante está ubicado en Plaza Masdeval, en el bulevar Villas Mackay.
OSMOSISKaren Alcántara y sus compañeros de banda ofrecerán un especial de San Valentín este 14 de febrero, a partir de las 8:00 p. m., en las instalaciones del Hotel Real Intercontinental.
MIRIAN CASTBaladas románticas alusivas a la festividad es lo que la intérprete sampedrana cantará este sábado en Rápido y Sabroso, ubicado en la Zona Viva. La cita es a partir de las 9:00 p. m.
EL BURRITO Y SU FAMILY BANDLas instalaciones de la 105 Brigada de Infantería recibirán este domingo 15 de febrero a esta agrupación y a Los Príncipes Azules, para continuar celebrando el mes del amor y la amistad. Las puertas abrirán a la 1:00 p. m. y la entrada tendrá un costo de L200.
MARVIN COREAEl creador de temas como "Quién sos", "Hojas secas" y "De mil maneras" se presentará este viernes 13 de febrero en La Taberna Stage, en el evento denominado "Rock Masters". La noche contará también con la participación de las agrupaciones Stop, Wilpezz y Gravedad Cero. El costo de la entrada es de L200 en área general y L300 en VIP.