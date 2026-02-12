Hilary Duff anuncia su primera gira mundial en casi dos décadas

La cantante y actriz estadounidense Hilary Duff anunció este jueves su gira mundial 'The Lucky Me Tour', la primera a gran escala en casi dos décadas, que la llevará a visitar siete países, entre ellos México.
"El nombre lo dice todo. Me siento muy afortunado de poder volver a estar en el escenario frente a todos ustedes, gente maravillosa. ¡Qué ganas! Nos vemos en la gira Lucky Me", escribió la artista en su cuenta de Instagram al compartir la noticia y agenda del tour. Dirígete a @hilaryduff.hq para conocer todos los detalles sobre cómo acceder a la pre-venta que comienza la próxima semana.
Dirígete a @hilaryduff.hq para conocer todos los detalles sobre cómo acceder a la pre-venta que comienza la próxima semana.La artista, de 38 años, confirmó fechas en Estados Unidos, Canadá, México, Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda. El recorrido comenzará el 22 de junio en Florida y, posteriormente, en febrero de 2027 llegará a la Ciudad de México, informó en un comunicado la promotora Live Nation.
La protagonista de Lizzie McGuire publicó en sus redes sociales también un video para anunciar la gira, en el que se le ve sacando prendas de su clóset que remiten a distintas etapas de su carrera musical, proyectadas también en pantallas.
“¿Qué cabe en mi maleta?”, dice Duff antes de mostrar accesorios que evocan películas como A Cinderella Story (2004) y The Lizzie McGuire Movie (2003), así como canciones icónicas como So Yesterday.
La cantante había adelantado el anuncio durante su espectáculo Small Rooms, Big Nerves en Los Ángeles (California, EE.UU.).
Duff lanzará su sexto álbum de estudio, Luck... or Something, el 20 de febrero, y se prepara para ofrecer seis presentaciones en el recinto Voltaire del Venetian Resort de Las Vegas: las primeras tres a partir del viernes y otras tres en mayo.
El álbum llega más de una década después de Breathe In. Breathe Out., el último proyecto musical en el que participó quien en su momento fue considerada “Reina de Disney”.
En los últimos años, Duff se había mantenido alejada de los grandes escenarios; la serie How I Met Your Father fue el único proyecto de gran escala en el que participó durante ese periodo.
En 2025 regresó a la música con el tema Mature y este año lanzó Rommates; ambas canciones formarán parte de su nuevo disco.