Hilary Duff anuncia su primera gira mundial en casi dos décadas

"El nombre lo dice todo. Me siento muy afortunado de poder volver a estar en el escenario frente a todos ustedes, gente maravillosa. ¡Qué ganas! Nos vemos en la gira Lucky Me", escribió la artista en su cuenta de Instagram al compartir la noticia y agenda del tour. Dirígete a @hilaryduff.hq para conocer todos los detalles sobre cómo acceder a la pre-venta que comienza la próxima semana.