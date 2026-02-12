  1. Inicio
Hilary Duff anuncia su primera gira mundial en casi dos décadas

Hilary Duff confirma su gira mundial “The Lucky Me Tour”, con fechas en siete países, incluido México, y el lanzamiento de su nuevo álbum.

  • Actualizado: 12 de febrero de 2026 a las 16:30 -
  • Agencia EFE
La cantante y actriz estadounidense Hilary Duff anunció este jueves su gira mundial 'The Lucky Me Tour', la primera a gran escala en casi dos décadas, que la llevará a visitar siete países, entre ellos México.

 Foto EFE
"El nombre lo dice todo. Me siento muy afortunado de poder volver a estar en el escenario frente a todos ustedes, gente maravillosa. ¡Qué ganas! Nos vemos en la gira Lucky Me", escribió la artista en su cuenta de Instagram al compartir la noticia y agenda del tour. Dirígete a @hilaryduff.hq para conocer todos los detalles sobre cómo acceder a la pre-venta que comienza la próxima semana.

 Foto Instagram
Dirígete a @hilaryduff.hq para conocer todos los detalles sobre cómo acceder a la pre-venta que comienza la próxima semana.La artista, de 38 años, confirmó fechas en Estados Unidos, Canadá, México, Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda. El recorrido comenzará el 22 de junio en Florida y, posteriormente, en febrero de 2027 llegará a la Ciudad de México, informó en un comunicado la promotora Live Nation.

 Foto Instagram
La protagonista de Lizzie McGuire publicó en sus redes sociales también un video para anunciar la gira, en el que se le ve sacando prendas de su clóset que remiten a distintas etapas de su carrera musical, proyectadas también en pantallas.

 Foto Instagram
“¿Qué cabe en mi maleta?”, dice Duff antes de mostrar accesorios que evocan películas como A Cinderella Story (2004) y The Lizzie McGuire Movie (2003), así como canciones icónicas como So Yesterday.

 Foto Instagram
La cantante había adelantado el anuncio durante su espectáculo Small Rooms, Big Nerves en Los Ángeles (California, EE.UU.).

 Foto Instagram
Duff lanzará su sexto álbum de estudio, Luck... or Something, el 20 de febrero, y se prepara para ofrecer seis presentaciones en el recinto Voltaire del Venetian Resort de Las Vegas: las primeras tres a partir del viernes y otras tres en mayo.

 Foto Instagram
El álbum llega más de una década después de Breathe In. Breathe Out., el último proyecto musical en el que participó quien en su momento fue considerada “Reina de Disney”.

 Foto Instagram
En los últimos años, Duff se había mantenido alejada de los grandes escenarios; la serie How I Met Your Father fue el único proyecto de gran escala en el que participó durante ese periodo.

 Foto Instagram
En 2025 regresó a la música con el tema Mature y este año lanzó Rommates; ambas canciones formarán parte de su nuevo disco.

Foto Instagram
