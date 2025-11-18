Solicitan 16 años de prisión y una multa de L3 millones para La Nena

San Pedro Sula, Cortés

En la audiencia de individualización, la Fiscalía solicitó este martes una pena de 16 años de reclusión y el pago de una multa de tres millones de lempiras contra Hellin Damaris Fajardo Hernández, alias “La Nena”, considerada una de las principales cabecillas de la pandilla 18, por el delito de extorsión, de acuerdo con el Ministerio Público.

De acuerdo con las investigaciones, Fajardo imponía el cobro del “impuesto de guerra” a los dueños de negocios y empresas del transporte en el barrio Chamelecón.

La joven fue detenida durante un operativo dirigido por la FESCCO en conjunto con la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAPMCO).