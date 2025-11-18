El último giro en el caso del niño Caleb, asesinado en Santa Bárbara

La noche que debía terminar en un tranquilo regreso familiar se convirtió en una tragedia imposible de olvidar. Un niño de cinco años murió y una adolescente resultó herida cuando atacaron a balazos a una caravana que regresaba de una acto político en La Cuesta, Santa Bárbara. En las últimas horas se informó de un nuevo giro en el caso, ¿qué se sabe hasta ahora y cómo avanza la investigación?