La trágica historia de Claudia Aceituno y “El Tatuado”: minutos antes y después

Autoridades del Ministerio Público revelaron este lunes 17 de noviembre nuevos detalles del caso de Claudia Aceituno, quien fue encontrada muerta el pasado nueve de noviembre dentro de su propia vivienda en la colonia Nueva Suyapa, Tegucigalpa.
El principal sospechoso de la muerte de Claudia Inés Aceituno Cáceres es Ramón Bladimir Fúnez Sosa, conocido como “Iker Sosa” o “El Tatuado”. De acuerdo con las autoridades, ha sido acusado como autor del delito de femicidio agravado en perjuicio de su pareja.
Claudia, de 38 años, era madre de tres niñas y reconocida por su personalidad extrovertida en la comunidad donde vivía. Sin embargo, en agosto de este año desapareció y nadie volvió a saber de su paradero. Sus familiares pensaban que quizá había salido del país, pero aún mantenían la esperanza de encontrarla con vida.a,
No obstante, la tarde del nueve de noviembre, tras algunas sospechas, su hermano acudió al lugar donde ella vivía con su pareja y encontró su cuerpo semienterrado bajo una lámina dentro de la vivienda. El hallazgo causó impacto en la comunidad.
Hoy, las autoridades revelaron que, la noche del 15 de agosto de este año, el hermano de la víctima escuchó una discusión entre Claudia y su pareja. Aunque en ese momento no le dio mayor importancia, al día siguiente se percató de que su hermana ya no se encontraba en la vivienda.
Asimismo, el Ministerio Público informó que la causa de la muerte de Claudia fue por heridas de arma blanca (tipo cuchillo), y que el móvil del crimen habría sido una discusión entre la víctima y su pareja de 42 años.
El cuerpo de Claudia fue exhumado hasta el lunes 10 de noviembre y se encontraba en un avanzado estado de descomposición.
Según relataron los familiares de Claudia, "El Tatuado" participó en las jornadas de búsqueda y llegó incluso a presentarse en la morgue, aparentando no saber nada sobre su paradero.
Agentes de la Policía Nacional capturaron a “El Tatuado” y lo remitieron a la Fiscalía para el seguimiento del caso. Según las autoridades, el sospechoso había salido hace poco de prisión, donde cumplió una condena por el homicidio de su primera pareja sentimental.
Según familiares, Claudia conocía el pasado de su pareja, y ambos se conocieron en Talanga.
La pareja de Claudia también habría acudido a hospitales y medios de comunicación en busca de ayuda para localizarla. No obstante, vecinos revelaron que él iba a diario a las pulperías a comprar detergentes y cal, aparentemente para evitar la propagación del olor del cadáver que permanecía dentro de la vivienda.
La Sección de Muertes de Mujeres de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), tras presentar elementos probatorios indiciarios, logró en la audiencia inicial que se dictara auto de formal procesamiento con prisión preventiva en contra de Ramón Bladimir Fúnez Sosa.
El acusado fue enviado a Támara por el crimen de Claudia Aceituno. La audiencia preliminar se fijó para el próximo ocho de diciembre.