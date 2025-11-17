  1. Inicio
Como confites: Así son las drogas que llegan a centros educativos en Tegucigalpa

¿Podría su hijo estar en peligro? Las autoridades revelaron cómo ingresan este tipo de sustancias a los centros educativos en Tegucigalpa

Las autoridades policiales de Honduras encendieron las alarmas tras descubrir una operación criminal dedicada a distribuir drogas sintéticas en centros educativos, tanto públicos como privados, de Tegucigalpa. ¿Podría su hijo estar en peligro?

 Foto ilustrativa
El hallazgo fue resultado de una operación ejecutada por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), en coordinación con la Unidad de Microtráfico del Ministerio Público.

 Fotografía: Cortesía Policía Nacional
En el lugar, los agentes aseguraron una gran cantidad de cigarrillos electrónicos, cartuchos, líquidos vaporizables y otros insumos fabricados con Cannabis sativa y sustancias psicoactivas de origen sintético.

 Fotografía: Cortesía Policía Nacional
Los análisis preliminares determinaron que muchos de estos productos contenían niveles elevados de THC y cannabinoides modificados químicamente, lo que los convierte en drogas de alto impacto y fuerte potencial adictivo.

 Foto ilustrativa
Según la información presentada, estos productos eran distribuidos dentro de centros educativos de nivel medio y superior, mediante una red criminal que operaba de forma silenciosa y altamente estructurada.

 Foto de archivo
La red utilizaba canales digitales, contactos estudiantiles y puntos de venta clandestinos para introducir los vaporizadores adulterados y otros productos sintéticos entre la población juvenil.

 Foto ilustrativa
Las autoridades advierten que estos artículos ilícitos alcanzaban precios elevados debido a su composición sintética y a los efectos neuropsicológicos que generan, lo que los hacía especialmente atractivos para redes dedicadas al negocio de drogas.

 Fotografía: Cortesía Policía Nacional
La Dipampco presume que detrás de esta operación existe una organización criminal con conexiones nacionales e internacionales, capaz de ingresar, almacenar y distribuir este tipo de sustancias en varios sectores de la capital.

 Fotografía: Cortesía Policía Nacional
Por esa razón, las investigaciones se ampliarán para identificar a todos los responsables y rastrear el origen de los compuestos químicos utilizados en la producción de los vaporizadores y comestibles adulterados.

 Foto ilustrativa
Expertos forenses advirtieron que, además de cigarrillos electrónicos contaminados, están apareciendo nuevas presentaciones como comestibles, bebidas energizantes y vaporizadores modificados, los cuales representan un riesgo elevado para los estudiantes.

 Fotografía: Cortesía Policía Nacional
Según los detalles, este operativo se desarrolló luego de meses de investigación que permitieron ubicar un centro de almacenamiento y preparación de narcóticos sintéticos en una bodega de la colonia Centroamérica Oeste.

 Fotografía: Cortesía Policía Nacional
Las autoridades informaron que las diligencias se extenderán hacia otros centros educativos y zonas urbanas donde se sospecha la presencia de puntos de acopio y comercialización de este tipo de estupefacientes.
