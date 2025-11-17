Como confites: Así son las drogas que llegan a centros educativos en Tegucigalpa

Las autoridades policiales de Honduras encendieron las alarmas tras descubrir una operación criminal dedicada a distribuir drogas sintéticas en centros educativos, tanto públicos como privados, de Tegucigalpa. ¿Podría su hijo estar en peligro?
El hallazgo fue resultado de una operación ejecutada por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), en coordinación con la Unidad de Microtráfico del Ministerio Público.
En el lugar, los agentes aseguraron una gran cantidad de cigarrillos electrónicos, cartuchos, líquidos vaporizables y otros insumos fabricados con Cannabis sativa y sustancias psicoactivas de origen sintético.
Los análisis preliminares determinaron que muchos de estos productos contenían niveles elevados de THC y cannabinoides modificados químicamente, lo que los convierte en drogas de alto impacto y fuerte potencial adictivo.
Según la información presentada, estos productos eran distribuidos dentro de centros educativos de nivel medio y superior, mediante una red criminal que operaba de forma silenciosa y altamente estructurada.
La red utilizaba canales digitales, contactos estudiantiles y puntos de venta clandestinos para introducir los vaporizadores adulterados y otros productos sintéticos entre la población juvenil.
Las autoridades advierten que estos artículos ilícitos alcanzaban precios elevados debido a su composición sintética y a los efectos neuropsicológicos que generan, lo que los hacía especialmente atractivos para redes dedicadas al negocio de drogas.
La Dipampco presume que detrás de esta operación existe una organización criminal con conexiones nacionales e internacionales, capaz de ingresar, almacenar y distribuir este tipo de sustancias en varios sectores de la capital.
Por esa razón, las investigaciones se ampliarán para identificar a todos los responsables y rastrear el origen de los compuestos químicos utilizados en la producción de los vaporizadores y comestibles adulterados.
Expertos forenses advirtieron que, además de cigarrillos electrónicos contaminados, están apareciendo nuevas presentaciones como comestibles, bebidas energizantes y vaporizadores modificados, los cuales representan un riesgo elevado para los estudiantes.
Según los detalles, este operativo se desarrolló luego de meses de investigación que permitieron ubicar un centro de almacenamiento y preparación de narcóticos sintéticos en una bodega de la colonia Centroamérica Oeste.
Las autoridades informaron que las diligencias se extenderán hacia otros centros educativos y zonas urbanas donde se sospecha la presencia de puntos de acopio y comercialización de este tipo de estupefacientes.