"Pensé que eran cuetes": Madre narra cómo murió niño tras evento político en Santa Bárbara

Un niño de cinco años perdió la vida y una menor resultó gravemente herida tras un ataque armado registrado la noche del domingo en el sector de La Cuesta, en Santa Bárbara, cuando hombres armados dispararon contra una caravana que regresaba de una actividad política. La madre del menor fallecido reveló cómo sucedió la tragedia. Esto es lo que contó.
Entre las familias que viajaban en la caravana estaba la de Carlos Caleb Hernández Díaz, quien es el niño que perdió la vida, cuyo caso ha conmocionado por la dureza del relato de su madre, doña Rosa Díaz.
La mujer recordó que, mientras avanzaban en la caravana, escucharon lo que en un inicio confundieron con cohetes: “Nosotros escuchamos los disparos, pero pensamos que eran cuetes”, narró aún afectada.
La confusión y el desorden que siguieron al ataque impidieron que los presentes dimensionaran de inmediato lo que ocurría. Con los gritos y el movimiento de los vehículos, nadie imaginó que los niños habían quedado en medio del fuego.
Según contó doña Rosa, una de sus hijas tomó al pequeño creyendo que estaba asustado y buscaba consuelo. Sin embargo, al descubrirle el rostro, notó que estaba pálido y sin reacción alguna.
“No, el niño va muerto”, repetía la madre en medio del caos, mientras algunos parientes intentaban tranquilizarla pensando que podía tratarse de un desmayo o “choque de nervios”.
Con la desesperación, pidió ayuda inmediata: “Lléveme al hospital, el niño va muerto”, recordó entre lágrimas, describiendo la angustiosa carrera para intentar salvarlo.
Al llegar al centro asistencial, los médicos confirmaron lo que ella ya intuía: el pequeño Caleb había fallecido antes de recibir atención.
Aún en estado de shock, doña Rosa expresó el dolor de una pérdida que jamás imaginó vivir. “Nunca pensé que iba a pasar esto con mi niño”, lamentó.
La madre aseguró que ahora solo le queda encomendar su dolor a Dios, pero pidió que el crimen no quede en el olvido y que las autoridades actúen con firmeza: “Pido a la policía que investigue y que no quede impune lo que le hicieron a mi hijo”.
Mientras tanto, la comunidad de La Cuesta se mantiene consternada, intentando asimilar un hecho de violencia que arrebató la vida de un niño.
Hasta el momento se desconocen los autores del crimen, pero las autoridades informaron que continúan recabando información para dar con los responsables.