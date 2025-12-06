Malena Maradiaga hace pública su relación con hijo de Eduardo Maldonado

Las redes sociales explotaron este sábado después de que Malena Maradiaga, la reconocida expresentadora de HCH y popular creadora de contenido, finalmente confirmara lo que desde hace meses era solo un rumor.
Este 6 de diciembre Malena hizo pública su relación con Eduardo José Maldonado, hijo del director y dueño de HCH, don Eduardo Maldonado.
La bella Malena publicó en su cuenta una fotografía acaramelada y dándose un apasionado beso con “Eduardito”, poniendo fin a la especulación que rondaba en TikTok, Instagram y Facebook.
Sin agregar palabras, Malena acompañó la imagen únicamente con un emoji de una taza de café. Lo que encendió aún más las redes sociales.
Pero eso no fue todo. En sus historias, la joven compartió otra fotografía donde aparece junto a los hermanos Maldonado, Ivania y Eduardo, mostrándose cómoda y plena con la familia del empresario televisivo.
La publicación generó un verdadero revuelo, cientos de seguidores reaccionaron en minutos y no faltaron los mensajes de apoyo.
“Hacen bonita pareja”, comentó una usuaria, mientras otros celebraban que, por fin, la influencer confirmara lo que muchos sospechaban.
Y es que hace unos meses, cuando Malena fue consultada sobre el hijo de don Eduardo, ella siempre respondía con cautela.
“Sí lo conozco a Eduardito, pero realmente somos amigos, no hay nada", dijo durante una entrevista en el popular podcast El Lengüetazo.
Sin embargo, este sábado los rumores llegaron a su fin. Con una sola fotografía, Malena oficializó su romance y dejó a sus seguidores hablando del tema.
Malena es admirada en redes sociales por sus bailes y por su contenido en redes sociales. Se muestra activa en todas las plataformas.
Asimismo, es elogiada por su belleza, encanto y carisma. Actualmente cuanta en Instragram con más de 200 mil seguidores.