Un policía muerto deja enfrentamiento en Olancho

Olancho

Un agente policial murió este martes de forma violenta durante un enfrentamiento entre policías y criminales en el municipio de Juticalpa, Olancho.

La víctima fue identificada por las autoridades como Fredy Contreras.

En las imágenes difundidas del ataque, se ve una patrulla policial estacionada, mientras un uniformado intenta levantar el cadáver de Contreras que quedó tendido sobre el lodo.

De acuerdo con los reportes preliminares, a unos cuantos metros de la patrulla policial quedó un vehículo tipo turismo color negro. Dentro de este automóvil, los agentes hallaron un arma de fuego, lo que podría ser un elemento clave en el proceso de la investigación.

Las autoridades realizan operativos en la zona.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Nota en desarrollo...