  1. Inicio
  2. · Sucesos

Querido comerciante es asesinado por sicarios en Río Lindo

Don Ernesto fue atacado en su vivienda por hombres armados. Era un querido comerciante local del municipio de San Francisco de Yojoa

Querido comerciante es asesinado por sicarios en Río Lindo

A la izquierda, don Ernesto, víctima del atentado; a la derecha, vecinos afuera de la vivienda en la que ocurrió el hecho.

San Pedro Sula.

Un comerciante local fue ultimado a balazos en las últimas horas en Río Lindo, San Francisco de Yojoa, Cortés.

La víctima, identificada, de momento, sólo como "don Ernesto", fue atacado a disparos en el interior de su residencia en esa localidad del sur de Cortés.

La trágica historia de Claudia Aceituno y “El Tatuado”: lo que nadie vio

El hecho, según testimonios de vecinos, ocurrió a las 10 de la noche. También dijeron haber escuchado unos 15 disparos.

Condenan a hombre por abuso a niña que hacía tareas escolares

Parientes de la víctima lo subieron a un vehículo e intentaron llevarlo a la Cruz Roja del municipio, pero ya estaba sin vida. Luego trasladaron el cuerpo a su residencia para el funeral.

Agentes policiales llegaron al sitio e iniciaron con las indagaciones. No reportan detenciones relacionadas con ese hecho.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias