Querido comerciante es asesinado por sicarios en Río Lindo

Un comerciante local fue ultimado a balazos en las últimas horas en Río Lindo, San Francisco de Yojoa, Cortés.
La víctima, identificada, de momento, sólo como "don Ernesto", fue atacado a disparos en el interior de su residencia en esa localidad del sur de Cortés.
El hecho, según testimonios de vecinos, ocurrió a las 10 de la noche. También dijeron haber escuchado unos 15 disparos.
Parientes de la víctima lo subieron a un vehículo e intentaron llevarlo a la Cruz Roja del municipio, pero ya estaba sin vida. Luego trasladaron el cuerpo a su residencia para el funeral.
Agentes policiales llegaron al sitio e iniciaron con las indagaciones. No reportan detenciones relacionadas con ese hecho.