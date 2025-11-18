Supuestos integrantes de la 18 son condenados por la muerte de Keetoshi Flores

Tegucigalpa

Este martes, mediante juicio oral y público, Yony Ramiro Rivera Mejía, Isaac Antonio Sánchez Fuentes y Oscar Rolando Vásquez Bermúdez, miembros integrantes de la estructura criminal pandilla 18, fueron condenados por la muerte de Keetoshi Eliel Flores Verde.

La sala I del tribunal de sentencia territorial en materia de criminalidad organizada, corrupción y medio ambiente los declaró culpables a título de coautores del asesinato y asociación para delinquir, detalla en sitio web el Ministerio Público.

Asimismo, el Ministerio Público, en esta misma causal, logró una condena de 19 años de prisión en contra de Leyla Mercedes López Méndez y Josué Mauricio Girón Lozano tras vincularlos en el crimen del joven Keetoshi Eliel Flores Verde (23) y también acreditar el delito de asociación para delinquir.

De acuerdo a las investigaciones, el 10 de julio de 2023, entre las 6:00 y 7:00 de la noche, los procesados y otros miembros de la pandilla 18 de la colonia Villanueva de Tegucigalpa privaron de la libertad a la víctima; luego lo trasladaron a una vivienda ubicada en el sector 8.