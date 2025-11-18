Atropellada muere mujer en el bulevar del este en SPS

Una mujer, quien aún no ha sido identificada, perdió la vida este martes tras ser atropellada en el bulevar del este, a la altura de la colonia Satélite en San Pedro Sula.
El hecho se registró a las 7 de la mañana de este día, luego de que la mujer intentara cruzar la calle.
Testigos mencionaron que la fémina no se percató del vehículo, una camioneta, cuando este venía cerca de ella, y fue atropellada. La mujer murió debido a las múltiples lesiones, quedando tendida en una acera de la carretera.
Hasta el momento, la mujer, quien vestía un pantalón gris, blusa blanca y llevaba en sus manos una maleta de transportar comida, no ha sido identificada.
También se informó que el conductor del vehículo se dio a la fuga. Las autoridades policiales permanecen en la zona para brindar resguardo mientras se realiza el levantamiento del dadáver.
Información en desarrollo...