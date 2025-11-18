  1. Inicio
  2. · Sucesos

Atropellada muere mujer en el bulevar del este en SPS

El hecho se registró a las 7 de la mañana de este día, luego de que la mujer intentara cruzar la calle

Atropellada muere mujer en el bulevar del este en SPS

El calzado de la mujer quedó a unos cinco metros de su cuerpo.
San Pedro Sula, Honduras

Una mujer, quien aún no ha sido identificada, perdió la vida este martes tras ser atropellada en el bulevar del este, a la altura de la colonia Satélite en San Pedro Sula.

El hecho se registró a las 7 de la mañana de este día, luego de que la mujer intentara cruzar la calle.

Captado en video: Motociclista muere en accidente en Intibucá

Testigos mencionaron que la fémina no se percató del vehículo, una camioneta, cuando este venía cerca de ella, y fue atropellada. La mujer murió debido a las múltiples lesiones, quedando tendida en una acera de la carretera.

Hasta el momento, la mujer, quien vestía un pantalón gris, blusa blanca y llevaba en sus manos una maleta de transportar comida, no ha sido identificada.

Carbonizado en busito de iglesia hallan el cuerpo de una persona en SPS
A un lado del cuerpo quedaron pedazos de lo que se supone fue el carro que la atropelló.

A un lado del cuerpo quedaron pedazos de lo que se supone fue el carro que la atropelló.

También se informó que el conductor del vehículo se dio a la fuga. Las autoridades policiales permanecen en la zona para brindar resguardo mientras se realiza el levantamiento del dadáver.

Información en desarrollo...

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias