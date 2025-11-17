Captado en video: Motociclista muere en accidente en Intibucá

Intibucá, Honduras.

Un motociclista identificado como Isaías Rodríguez perdió la vida la tarde del domingo en un accidente de tránsito en la carretera que une los municipios de San Miguelito y San Juan, en el departamento de Intibucá. El percance fue captado en video por personas que circulaban detrás de la víctima y que luego difundieron en redes sociales.

Las imágenes muestran al motociclista avanzando por la calle, mientras las personas que iban detrás en otro vehículo grababan la escena. En el video se escucha a quienes graban comentar: "Allá casi se salió también. Bolo es que va. Ni las curvas siente". Según el video, en un tramo de curvas el conductor de la motocicleta se desplaza hacia el carril contrario justo cuando un pick-up se aproximaba en dirección opuesta. El impacto ocurrió en segundos y, debido a la fuerza del choque, Isaías cayó sobre el pavimento. Las personas que grababan se asustaron y cortaron la grabación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.