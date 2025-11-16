"Es una injusticia que lo hayan dejado libre": Vigilante agredido en La Ceiba

Visiblemente afectado y con las marcas de la agresión, Walter expresó su frustración ante lo que considera una falla en el sistema de justicia. "Es una injusticia que han cometido al dejar libre a ese individuo. La Fiscalía dice que fue puesto libre porque ya pasaron las 24 horas de flagrancia. No es justo lo que me hizo y será que esperan que me mate para actuar", dijo Walter a diario LA PRENSA, de espaldas, ya que no quiso mostrar su rostro por seguridad.