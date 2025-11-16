"Es una injusticia que lo hayan dejado libre": Vigilante agredido en La Ceiba

Un profundo sentimiento de injusticia embarga a Walter, un vigilante del supermercado El Rey, ubicado en La Ceiba, Atlántida, norte de Honduras, tras sufrir una brutal golpiza la madrugada del pasado jueves y que el individuo que lo golpeó se encuentre en libertad.
Los hechos ocurrieron mientras Walter cumplía con su turno de guardia en el supermercado del barrio Solares Nuevos. El ataque quedó registrado en video en donde se observa a un hombre que lo atacó sorpresivamente, golpeándolo en repetidas ocasiones con un palo. "Me agarró desprevenido yo estaba sentado medio dormido", dijo el celador.
Un día después del hecho, la policía capturó al sospechoso identificado como Neris Acosta Martínez, de 37 años de edad, sin embargo casi al mismo instante fue dejado en libertad.
Visiblemente afectado y con las marcas de la agresión, Walter expresó su frustración ante lo que considera una falla en el sistema de justicia. "Es una injusticia que han cometido al dejar libre a ese individuo. La Fiscalía dice que fue puesto libre porque ya pasaron las 24 horas de flagrancia. No es justo lo que me hizo y será que esperan que me mate para actuar", dijo Walter a diario LA PRENSA, de espaldas, ya que no quiso mostrar su rostro por seguridad.
Sintiéndose desprotegido, el guardia de seguridad hizo un llamado desesperado a la más alta instancia del país para que su caso no quede impune y se tomen cartas en el asunto. "Pido a la presidenta Xiomara Castro que si está viendo esto que haga algo ya que el que me hizo esto no puede andar libre, me dió una brutal golpiza", se quejó Walter.
De acuerdo al informe proporcionado por la policía, la liberación se produjo debido a una combinación de tres factores legales y de salud que impidieron la judicialización del caso.
Una fue la falta de denuncia de la víctima, vencimiento del término de flagrancia y por último la salud mental del acusado. Acosta Martínez, quien reside en barrio Inglés, fue evaluado como una persona en situación de indigencia y con evidentes problemas de salud mental.
"No es cierto lo que dice la policía, yo interpuse la denuncia y me llevaron junto al agresor en la patrulla. No es cierto que él está loco, él está cuerdo sabe lo que hizo porque lo aceptó. La fiscal me dijo que lo dejaban libre porque ya habían pasado las 24 horas de flagrancia", puntualizó Walter.
La versión de la policía fue desmentida por el Ministerio Público. "La persona mencionada nunca fue presentada ante la Fiscalía de turno ni existe registro de ingreso o actuación fiscal respecto a ella", dijo Selvin Fernández, portavoz de la Fiscalía en un comunicado.
"El ofendido fue atendido en el Cein, donde se tomó su denuncia y se iniciaron las diligencias correspondientes, quedando el caso en proceso de investigación conforme a ley. La policía solo notificó que tenía una persona detenida por escándalo público y que presumía podría estar vinculada a la agresión", agrega.
Walter fue llevado al hospital Atlántida en dónde le hicieron varias puntadas en la cabeza donde recibió la mayoría de los golpes.
En los próximos días será operado ya que uno de los golpes en el rostro le quebró el tabique.