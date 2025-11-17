  1. Inicio
Muere un niño en una balacera en Santa Bárbara

Además, una niña resultó herida en el tiroteo ocurrido en la aldea La Cuesta, Santa Bárbara

Carlos Caleb Hernández tenía cinco años de edad.

Santa Bárbara.

Un menor de cinco años perdió la vida y una niña resultó herida durante una balacera ocurrida la noche del domingo 16 de noviembre en la aldea La Cuesta, Santa Bárbara, occidente del país.

La víctima mortal fue identificada como Carlos Caleb Hernández, mientras que la niña lesionada responde al nombre de Zeidy Castellanos.

Según el testimonio de la madre del pequeño, ambos menores regresaban junto a su familia de un evento político del Partido Libertad y Refundación (Libre) cuando un individuo comenzó a disparar en la zona.

Los niños viajaban en un vehículo y, de acuerdo con el relato, el atacante habría abierto fuego contra el conductor del automóvil, identificado como Edgardo Chávez, momento en el que los menores fueron alcanzados por las balas.

Al percatarse de las heridas, los familiares trasladaron de inmediato a los pequeños a un centro asistencial, donde se confirmó el fallecimiento de Carlos Caleb.

La niña continúa recibiendo atención médica. El alcalde de Santa Bárbara, Edgardo Toro, calificó el hecho como un ataque de motivación política y solicitó una investigación exhaustiva.

El cuerpo del menor fue llevado a la morgue de San Pedro Sula, donde permanecía en resguardo hasta la mañana de este lunes.

Redacción La Prensa
