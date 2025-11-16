De varios disparos ultiman a joven en Olanchito, Yoro

Olanchito, Yoro.

Un joven identificado como Wilmer Leonel Fúnez Villafranca, de 20 años de edad, falleció en las últimas horas en Olanchito, Yoro, luego de ser atacado a disparos.

Wilmer Leonel era originario de la comunidad de El Carril y residente en el barrio Nicaragua, quien, tras el ataque, fue trasladado con vida al Hospital Aníbal Murillo Escobar.

Según la información preliminar, la víctima ingresó con múltiples heridas de bala al centro asistencial. Tenía al menos tres impactos en la cabeza y el rostro.