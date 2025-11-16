  1. Inicio
De varios disparos ultiman a joven en Olanchito, Yoro

Wilmer Leonel era originario de la comunidad de El Carril, quien, tras el ataque, fue trasladado con vida a un centro asistencial; sin embargo, falleció poco despúes de su ingreso

Tras el ataque, Wilmer Leonel Fúnez Villafranca fue trasladado con vida a un centro asistencial en Olanchito, Yoro, donde se presentaron las autoridades policiales.
Olanchito, Yoro.

Un joven identificado como Wilmer Leonel Fúnez Villafranca, de 20 años de edad, falleció en las últimas horas en Olanchito, Yoro, luego de ser atacado a disparos.

Wilmer Leonel era originario de la comunidad de El Carril y residente en el barrio Nicaragua, quien, tras el ataque, fue trasladado con vida al Hospital Aníbal Murillo Escobar.

Según la información preliminar, la víctima ingresó con múltiples heridas de bala al centro asistencial. Tenía al menos tres impactos en la cabeza y el rostro.

El personal médico hizo todo lo que estaba a su alcance para salvarlo e incluso solicitó su traslado a otro centro asistencial debido a su delicado estado.

Sin embargo, el joven no logró sobrevivir y falleció poco después de su ingreso, debido a la gravedad de las lesiones.

Vecinos del barrio Nicaragua contaron que escucharon varias detonaciones y, al salir a ver qué pasaba, encontraron al muchacho gravemente herido tirado en el suelo.

Agentes de la DPI y de la Policía Nacional Preventiva continúan con las investigaciones y realizan el reconocimiento correspondiente para esclarecer qué ocurrió y quiénes serían los responsables.

