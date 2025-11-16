En accidente muere hija de reconocido locutor y exprecandidato a diputado de Colón

Foto en vida de Angie Delcid Domínguez, hija del locutor Wilmer Gálvez, quien acá la abraza.
Según información preliminar, Angie iba en una motocicleta e impactó contra esta rastra que circulaba por la CA-13 en Tocoa, Colón.
El impacto fue tan fuerte que Angie falleció de manera inmediata, según medios locales.
Wilmer Gálvez es conocido en Colón como “El Lobo del Aire”. Debido a su popularidad fue precandidato a diputado por el Partido Nacional en las pasadas elecciones.
Gálvez compartió un mensaje emotivo en su WhatsApp en el que dedicó unas líneas a su amada hija.
“Hija, siempre estabas pendiente de mí y hoy me has dejado solo. Me partiste el corazón. Yo te cuidé, te protegí toda tu vida y hoy no estuve ahí para protegerte. Te amo”, escribió Gálvez.
A través de su Facebook, Gálvez colgó otro mensaje en el que reconoció que la muerte de su hija lo ha "dejado destrozado".
Como era de esperarse, en las redes sociales, los familiares y amigos de Wilmer, han dejado sus muestras de pesar ante la irreparale pérdida.
"Qué lamentable esta muerte, ya que era una joven llena de vida, mis condolencias para toda la familia en este momento de dolor", opinó Lornis Gotay..
"La conocí, siempre la veía, y la verdad me sorprende, bien carismática y humilde, ella. Varias veces me pareció verla vender afuera del campo Banadesa, qué pesar", contó Delmer Hernández..
"Angie, mi alumna, te recordaré. Ayer viniste al negocio sin saber que era el último abrazo mi niña bella, te quiero hasta el más allá", escribió la maestra Dunia Martínez.
En 2022, Wilmer Gálvez colgó esta foto en señal de protesta por las calles en mal estado en Tocoa y su historia de viralizó.