¿Quién era "Caballo Loco", pareja de "La Patrona del Mal", capturada en San Juan Pueblo?

Martha Yessenia López Escobar y el extinto sicario Ángel Adalberto Martínez Núñez, alias "Caballo Loco".
Martha Yessenia López Escobar, de 38 años, fue capturada por la Dipampco en un allanamiento ejecutado en la colonia Henry Suazo, en San Juan Pueblo, La Masica, Atlántida.
La Dipampco informó que Martha se desempeñaba como docente en la zona, sin embargo, estaría vinculada con la Pandilla 18, en actividades relacionadas con la venta y distribución de drogas.
Esta es la droga que la Dipampco presentó como prueba en contra de "La Patrona del Mal".
Alias "La Patrona del Mal" ya había sido captura en el 2018 junto a su pareja "el Caballo Loco".
Foto del 26 de febrero del 2018 cuando había sido detenida la pareja en el barrio El Centro de La Ceiba. En esa ocasión, los detuvieron por el delito de Portación Ilegal de Armas. Pocos días después de esta captura fue asesinado.
"Caballo Loco" fue vinculado al cartel de "Los Cachiros", a través del asesinato del periodista ceibeño David Meza. Tenía historial delictivo como traficante y portador de armas de alto poder. Fue detenido en múltiples ocasiones.
David Meza Montesinos fue un periodista hondureño que reporteó para la emisora El Patio durante más de 30 años antes de su asesinato el 11 de marzo de 2010. Meza también fue corresponsal general de Radio América. Su crimen fue ordenado por "Los Cachiros", según los mismos hermanos Maradiaga han confirmado en varios juicios contra políticos y narcotraficantes en las cortes de Estados Unidos.
La noche del 31 de marzo del 2018, apenas días después de haber sido detenido en La Ceiba, "Caballo Loco" fue asesinado dentro de un complejo hotelero del municipio de Jutiapa.
El líder de la banda que llevaba su alias fue atacado a balazos por dos hombres de estatura alta cuando departía a eso de las 6:40 pm en un quiosco dentro del complejo hotelero Palma Real, ubicado en el sector de Roma, Jutiapa, Atlántida.
El cuerpo de "Caballo Loco" quedó boca arriba en medio de un charco de sangre y debido a la gravedad de las heridas murió al instante. Los hechores tras lograr su cometido huyeron por la playa, donde un vehículo los esperaba. A pesar de que la seguridad del hotel les dio persecución a los sospechosos, no pudieron verificar las características del automotor, informó la Policía.
A lo largo de su vida criminal, 'Caballo Loco' fue detenido varias veces por diversos delitos pero siempre logró salir libre. Fue detenido por primera vez el 2 de diciembre de 2013 acusado de haber asesinado al periodista David Enrique Meza Montesinos, en marzo de 2010, tras varios meses de intensa búsqueda por parte de la Policía Nacional que le seguía la pista a él y a su banda.
Al momento de su captura, Martínez Núñez negó su participación en el asesinato. 'No soy una mansa paloma, pero desde que me acusaron de la muerte del señor David Meza he tenido que andar huyendo. Me echaron el clavo a mí, pero mis abogados están allí para demostrar mi inocencia', dijo.
'Caballo Loco' fue requerido también por la masacre de seis personas en la colonia Pizatti de La Ceiba en 2012. Luego de su captura fue enviado al penal ceibeño y después trasladado al penal sampedrano donde guardó prisión por varios años. Sus abogados no lograron que lo declararan inocente, pero sí pudieron obtener la imposición de medidas cautelares y salió de la cárcel en enero de 2016.
Meses más tarde de ese mismo año 2006, 'Caballo Loco' fue detenido nuevamente por el delito de portación ilegal de armas mientras gozaba de las medidas cautelares. Los agentes lo arrestaron mientras se conducía junto a otro sujeto en un vehículo sin documentación de propiedad y llevando consigo dos pistolas sin papeles. También les encontraron una fuerte suma de dinero. Otra vez logró salir libre.
A inicios de 2018, lo capturaron nuevamente por el mismo delito. El hombre se transportaba en un vehículo junto a su pareja Martha Yessenia López. Se les encontró una pistola con su cargador y 16 cartuchos sin percutir sin sus respectivos papeles. Logró salir libre, pero meses después, el Domingo de Resurrección, lo asesinaron.