¿Quién era "Caballo Loco", pareja de "La Patrona del Mal", capturada en San Juan Pueblo?

El cuerpo de "Caballo Loco" quedó boca arriba en medio de un charco de sangre y debido a la gravedad de las heridas murió al instante. Los hechores tras lograr su cometido huyeron por la playa, donde un vehículo los esperaba. A pesar de que la seguridad del hotel les dio persecución a los sospechosos, no pudieron verificar las características del automotor, informó la Policía.