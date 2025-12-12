Alias Cabuya: el otro homicida del candidato a diputado Óscar Bustillo

San Pedro Sula, Honduras

Las autoridades del Ministerio Público (MP) acusaron en el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada a un tercer implicado en el asesinato del candidato a diputado Óscar Bustillo Oseguera. Por el crimen de Bustillo Oseguera fueron capturados el miércoles en la aldea La Trinidad, municipio de Yoro, Erlin Margarito Escoto, alias Kotolo, y Aníbal Josué Aguilar, alias El Mecánico, quienes fueron enviados a prisión por orden del juez que conoce la causa.

Las autoridades del MP informaron que también acusaron a un tercer implicado en el asesinato, identificado como Santos Leonel Villafranca Murillo, alias Cabuya, quien permanece prófugo. Según la acusación fiscal, los tres imputados fueron identificados por testigos como los responsables del homicidio del aspirante a diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre) y señalados como presentes en la escena del crimen. El político fue asesinado el 9 de septiembre en el barrio Montecristo de la ciudad de Yoro, cuando se dirigía a su casa tras una reunión con líderes comunitarios de Libre en el vecino municipio de Sulaco. El Ministerio Público aseguró que, además de los testimonios, existen pruebas científicas y documentales que vinculan a los dos capturados y al imputado prófugo con el asesinato. Entre estas se incluyen vídeos, vaciados telefónicos y escuchas que, según la Fiscalía, los incriminan. Las autoridades del MP señalaron que estas evidencias se concatenan con las declaraciones de testigos protegidos.

Kotolo y El Mecánico fueron enviados al presidio de El Progreso

Bustillo era ingeniero forestal y laboraba en el Instituto de Conservación Forestal (ICF), donde estaba encargado de emitir los permisos de explotación del bosque en el departamento de Yoro. De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público y la Policía, los cabecillas de una estructura criminal que opera en Yoro presuntamente solicitaron a Bustillo permisos de explotación en una amplia zona del departamento, con el fin de controlar el aprovechamiento de la madera. Óscar Bustillo Oseguera se habría negado a beneficiar a dicha estructura, lo que, según la investigación, habría motivado que sus líderes ordenaran su muerte. Las indagaciones policiales indican que en el crimen participaron tres individuos que se ocultaron en una casa abandonada y que interceptaron al ingeniero para quitarle la vida. A Erlin Margarito Escoto Varela y Aníbal Josué Aguilar, al momento de su captura, les decomisaron teléfonos celulares y una motocicleta que supuestamente fue utilizada para cometer el crimen.