Caen “Kiko” y “El Negro”, supuestos miembros de la MS-13 en El Progreso

El Progreso, Yoro.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informó sobre la detención de dos presuntos miembros de la MS-13, en la colonia Las Colinas, de El Progreso, Yoro. Tras una investigación, la DPI identificó y localizó a los sospechosos, conocidos con los alias de “Kiko” y “El Negro”, quienes serían miembros de la asociación delictiva donde fungían como “trakas” o distribuidores de droga.

Los detenidos, de 18 y 22 años, son originarios y residentes en la misma localidad donde se efectuó el arresto. De acuerdo con la información policial, ambos fueron capturados cuando se disponían a realizar la venta y distribución de supuesta droga en el sector. Durante el operativo, los agentes decomisaron 41 envoltorios plásticos transparentes conteniendo supuesta cocaína, 35 envoltorios de supuesta marihuana, 14 envoltorios de presunto crack y dos teléfonos celulares.