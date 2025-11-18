  1. Inicio
Caen “Kiko” y “El Negro”, supuestos miembros de la MS-13 en El Progreso

Según la investigación, uno de los detenidos ya había sido aprehendido anteriormente por un delito diferente a los actuales; sin embargo, fue dejado en libertad

Según la información, ambos hombres se dedicada a la venta y distribución de drogas en El Progreso.
El Progreso, Yoro.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informó sobre la detención de dos presuntos miembros de la MS-13, en la colonia Las Colinas, de El Progreso, Yoro.

Tras una investigación, la DPI identificó y localizó a los sospechosos, conocidos con los alias de “Kiko” y “El Negro”, quienes serían miembros de la asociación delictiva donde fungían como “trakas” o distribuidores de droga.

Los detenidos, de 18 y 22 años, son originarios y residentes en la misma localidad donde se efectuó el arresto.

De acuerdo con la información policial, ambos fueron capturados cuando se disponían a realizar la venta y distribución de supuesta droga en el sector.

Durante el operativo, los agentes decomisaron 41 envoltorios plásticos transparentes conteniendo supuesta cocaína, 35 envoltorios de supuesta marihuana, 14 envoltorios de presunto crack y dos teléfonos celulares.

Según la investigación, uno de los detenidos ya había sido aprehendido anteriormente por el delito de porte ilegal de arma; sin embargo, fue dejado en libertad.

Los dos sospechosos fueron puestos a la orden de las autoridades de la Fiscalía de Turno correspondiente para continuar con el proceso conforme a la ley.

