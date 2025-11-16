"La patrona del mal": Detienen a maestra en Atlántida

La Masica, Atlántida.

Una mujer identificada como Martha Yessenia López Escobar, de 38 años, fue capturada durante un operativo ejecutado en la colonia Henry Suazo, en San Juan Pueblo, La Masica, Atlántida, por el supuesto delito de narcotráfico y asociación ilícita. De acuerdo con las primeras investigaciones, la mujer se desempeñaba como docente en la zona, pero, por otro lado, estaría colaborando con la Pandilla 18, lo que abrió una línea de investigación.

La intervención estuvo a cargo de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), cuyos agentes llegaron al sector tras recibir denuncias sobre movimientos inusuales y posibles acciones relacionadas con el tráfico de drogas. Las autoridades informaron que López Escobar utilizaba el alias de “La patrona del mal”, nombre con el que presuntamente era conocida dentro de la estructura criminal y que la vincularía a actividades ilícitas en varias comunidades. Durante el operativo de allanamiento, los agentes decomisaron 45 envoltorios con supuesta marihuana, dos balanzas digitales y un teléfono celular, objetos que ahora serán analizados como evidencia dentro del proceso investigativo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La Dipampco señaló que el material incautado podría confirmar la conexión de la detenida con la venta y distribución de drogas en el sector, así como su relación con integrantes de la pandilla que operan en distintos puntos del norte del país.