Reprograman audiencia en caso de Gilbert Reyes, acusado del asesinato de tres mujeres en Roatán

El Tribunal de Sentencia de Roatán determinó reprogramar la audiencia previa al juicio oral y público contra el estadounidense Gilbert Santiago Reyes, acusado del asesinato de su expareja, Dione Beatriz Solórzano Dixon; Nikendra La Shan McCoy; y María Antonia Cruz Ávila, muertes ocurridas la noche del 7 de enero de 2024. Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, confirmó que “a falta de la presencia de los equipos de defensa del imputado Gilbert Reyes, no se han presentado ante el Tribunal de Sentencia con la finalidad de que se realice la audiencia de proposición de medios de prueba, los jueces han tenido que reprogramar”. Debido a este impasse procesal, el tribunal decidió posponer esa audiencia para el 5 de diciembre del presente año.

"Por su utilidad y proporcionalidad serán admitidos los medios de prueba más importantes para el esclarecimiento de los hechos. En esa misma fecha estaremos conociendo cuándo se desarrollará el juicio oral y público", detalló Silva. Debido a que el Poder Judicial entra en el segundo período de vacaciones a mediados del mes de diciembre, el juicio contra Reyes Bermúdez podría iniciar hasta el año 2026. Entre tanto, la medida de prisión preventiva del imputado todavía tiene espacio para que este continúe en prisión y que las autoridades penitenciarias no se vean en la obligación de liberarlo antes de que inicie el juicio, si se llegara a vencer la prisión preventiva.

