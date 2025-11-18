Capturan a presunto implicado en muerte de niño en Santa Bárbara

Un hombre identificado como José Elder Hernández Ramos, de 30 años, fue detenido por agentes policiales en el barrio Los Julios de la aldea La Cuesta, en el municipio de Santa Bárbara.
Esto luego de ser señalado como presunto responsable de un ataque armado que dejó un niño muerto y una menor herida.
Hernández Ramos, jornalero y originario de La Unión, Lempira, es acusado de los delitos de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa acabada, en perjuicio de Arnol Caleb Hernández Díaz y Keidy Nayeli Pineda Castellanos, respectivamente. Durante su captura, las autoridades decomisaron un teléfono celular marca Motorola.
Según la denuncia, los hechos ocurrieron la noche del domingo cuando las víctimas se desplazaban desde la aldea La Cuesta hacia El Aguacatal, Santa Bárbara, a bordo de un vehículo junto a unas veinte personas más.
Según el informe, al salir de la comunidad observaron al sospechoso, quien, presuntamente, abrió fuego contra el grupo, provocando la tragedia.