Capturan a presunto implicado en muerte de niño en Santa Bárbara

Santa Bárbara.

Un hombre identificado como José Elder Hernández Ramos, de 30 años, fue detenido por agentes policiales en el barrio Los Julios de la aldea La Cuesta, en el municipio de Santa Bárbara.

Esto luego de ser señalado como presunto responsable de un ataque armado que dejó un niño muerto y una menor herida.