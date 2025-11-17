Estable niña tras tiroteo donde murió menor en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.

La adolescente que resultó herida en un tiroteo ocurrido tras un evento político en el sector de La Cuesta, Santa Bárbara, donde falleció otro menor, se encuentra estable en un hospital de San Pedro Sula. Según lo informado por el vocero de la Policía Nacional, Alejandro Valladares: “La menor está en un centro asistencial, se encuentra estable hasta el momento; sin embargo, las diligencias investigativas continúan para establecer quiénes serían los responsables”.

El hecho se registró cuando dos menores regresaban con sus familiares después de participar en una actividad política del Partido Libertad y Refundación (Libre). Valladares informó que agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ya trabajan en el caso para esclarecer si el ataque podría estar relacionado con el ambiente político de la zona. Las primeras versiones indican que ambos menores, identificados como Carlos Caleb Hernández Díaz, de 5 años, y la joven Zeidy Castellanos, de 14, fueron alcanzados por disparos realizados repetidas veces por un individuo. De acuerdo con la información preliminar, el sospechoso, quien ya fue identificado, habría realizado tiros al aire sin una razón aparente.