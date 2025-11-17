  1. Inicio
Estable niña tras tiroteo donde murió menor en Santa Bárbara

De acuerdo con la información preliminar, el sospechoso ya fue identificado; sin embargo, aún no se ha reportado su detención

Estable niña tras tiroteo donde murió menor en Santa Bárbara

Los dos menores heridos fueron trasladados a un centro hospitalario; no obstante, el menor Carlos Caleb falleció.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
Santa Bárbara, Honduras.

La adolescente que resultó herida en un tiroteo ocurrido tras un evento político en el sector de La Cuesta, Santa Bárbara, donde falleció otro menor, se encuentra estable en un hospital de San Pedro Sula.

Según lo informado por el vocero de la Policía Nacional, Alejandro Valladares: “La menor está en un centro asistencial, se encuentra estable hasta el momento; sin embargo, las diligencias investigativas continúan para establecer quiénes serían los responsables”.

Muere un niño en una balacera en Santa Bárbara

El hecho se registró cuando dos menores regresaban con sus familiares después de participar en una actividad política del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Valladares informó que agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ya trabajan en el caso para esclarecer si el ataque podría estar relacionado con el ambiente político de la zona.

Las primeras versiones indican que ambos menores, identificados como Carlos Caleb Hernández Díaz, de 5 años, y la joven Zeidy Castellanos, de 14, fueron alcanzados por disparos realizados repetidas veces por un individuo.

De acuerdo con la información preliminar, el sospechoso, quien ya fue identificado, habría realizado tiros al aire sin una razón aparente.

"Pensé que eran cuetes": Madre narra cómo murió niño tras evento político en Santa Bárbara

El presunto atacante fue identificado como Edgardo Chávez. Mientras tanto, el alcalde de Santa Bárbara, Edgardo Toro, calificó lo ocurrido como un acto político y exigió que se profundicen las investigaciones.

“El informe correspondiente va a establecer la responsabilidad, si se trata de un tinte político o de alguna acción personal. Según lo que sabemos, este sujeto habría hecho los disparos al aire sin ninguna motivación”, finalizó el vocero.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

