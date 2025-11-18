Cae el primer implicado en la muerte de "El Pollo" y sus tres guardaespaldas

Las autoridades policiales informaron este martes sobre la captura del primer sospechoso vinculado al asesinato de Óscar Roberto Melara Botto, conocido como “El Pollo”, y de sus tres guardaespaldas, atacados la mañana del 10 de noviembre en un gimnasio del municipio de Morazán, Yoro.
El subcomisario de Policía, Edgardo Barahona, informó que el primer detenido vinculado a la masacre en el gimnasio de Morazán es acusado por ser la persona encargada de almacenar las armas utilizadas en el ataque.
"Él era el encargado de almacenar las armas que se utilizaron en esta masacre. Esta persona tiene vinculación directa, según las investigaciones, con una estructura criminal que pudiese estar vinculada con el ataque que se generó en este gimnasio del municipio de Morazán”, afirmó Barahona.
Autoridades policiales decomisaron varias armas de fuego durante la captura del implicado. Presuntamente, fueron las que se utilizaron durante el crimen múltiple.
Barahona explicó que las cinco armas decomisadas —un fusil AK-47 y cuatro rifles AR-15— serán sometidas a análisis para determinar si fueron disparadas en el crimen.
“Se va a periciar estas armas de fuego para determinar si fueron las que se utilizaron para quitarle la vida a las cuatro personas”, dijo el subcomisario.
Agregó que el expediente técnico–científico será reforzado en coordinación con la Fiscalía. Asimismo, confirmó que se realizan peritajes para determinar si las armas habrían sido utilizadas en otros hechos violentos.
“Es parte de los peritajes que se desarrollan, vincularlas a través de los análisis técnicos científicos... para determinar si fueron disparados y si coinciden con las evidencias que se recolectan en escenas del crimen”, agregó.
Consultado sobre la posible vinculación del detenido con estructuras criminales, Barahona respondió: “Tendríamos indicios suficientes para vincularlo a una estructura criminal, pero es parte del proceso que se va a fortalecer con la Fiscalía y el Ministerio Público una vez de que sea presentado en los juzgados”.
Hasta el momento, solo hay una persona capturada por la masacre de "El Pollo y sus guardaespaldas", no obstante, “se habla de entre cuatro o cinco personas más... también sabemos de que otras personas pudieron haberse quedado en el vehículo que se utilizó para movilizar al contingente que cometió el crimen”, explicó el subcomisario.
De acuerdo con las autoridades, Melara Botto tenía antecedentes penales, por lo que estuvo recluido en el centro penal de El Progreso, Yoro.
Según el informe preliminar, a eso de las 7:40 am, sujetos con vestimenta militar llegaron al gimnasio e hicieron creer que se trataba de un operativo de rigor. Sin embargo, ese fue el día del múltiple crimen.
Los otros fallecidos fueron identificados como: José Antonio Pérez Quijada, de 20 años
Como Carlos Noé Lezama Jiménez, de 43 años, fue identificado otro de los guardaespaldas que perdió la vida.
Néstor Lenin Lara Claros, de 26 años, es la identidad de la cuarta víctima.
En el 2022, "El Pollo" estuvo recluido en la cárcel de El Progreso, Yoro tras ser acusados del delito de asesinato, pero posteriormente fue dejado en libertad.