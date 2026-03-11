Tabla de goleadores Champions: se estrenó con hat-trick, Mbappé presionado y Vinicius falla

Así quedó la tabla de goleadores de la UEFA Champions League tras los partidos de ida de los octavos de final.
22. Enzo Fernández - El argentino llegó a 3 goles con el tanto que hizo para el Chelsea en la derrota (5-2) contra el PSG en la ida de octavos de final de la Champions League.
21. Federico Valverde - El mediocampista uruguayo se estrenó en esta Champions League con un hat-trick para el triunfo del Real Madrid (3-0) contra Manchester City en la ida de octavos de final.
20. Vinicius - El brasileño tuvo la oportunidad de marcar, pero falló un penal en el triunfo del Real Madrid (3-0) sobre Manchester City. Se queda con 3 goles en esta Champions League.
19. Michael Olise - El centrocampista francés del Bayern Múnich hizo un doblete en la victoria (1-6) ante Atalanta en la ida de octavos y llegó a 3 goles en esta Champions League, al igual que su compañero Nicolas Jackson que marcó un gol.
18. Sondre Brunstad Fet - El centrocampista noruego marcó un gol en el triunfo del Bodo/Glimt (2-0) sobre Sporting de Lisboa y llegó a 4 tantos en esta Champions League.
17. Viktor Gyökeres - El delantero sueco del Arsenal sigue con 4 goles en esta Champions League.
16. Lamine Yamal - El joven delantero del Barcelona llegó a 4 goles en esta Champions League con el tanto de penal que hizo en el empate culé (1-1) ante Newcastle en la ida de octavos de final.
15. Marcus Rashford - El delantero inglés del Barcelona suma 5 goles en esta Champions League.
14. Fermín López - El centrocampista español del Barcelona ha firmado 5 goles en esta Champions League.
13. Alexander Sorloth - El delantero noruego ha marcado 5 goles en esta Champions League.
12. Kasper Hogh - El delantero danés llegó a 5 goles en esta Champions League con el tanto que hizo en el triunfo (3-0) del Bodo/Glimt sobre Sporting de Lisboa en la ida de octavos de final.
11. Harvey Barnes - El centrocampista inglés anotó el gol del Newcastle en el empate (1-1) ante Barcelona en la ida de octavos de final y llegó a 6 goles en esta Champions League.
10. Jens Hauge - El delantero noruego del Bodo/Glimt suma 6 goles en la tabla de goleadores de la Champions League.
9. Gabriel Martinelli - El delantero brasileño acumula 6 goles en la tabla de goleadores de la Champions League.
8. Vitinha - El centrocampista portugués del PSG anotó un golazo en el triunfo parisino (5-2) contra Chelsea y llegó a 6 goles en esta Champions League.
7. Khvicha Kvaratskhelia - El delantero georgiano se despachó con un doblete en el triunfo del PSG (5-2) ante Chelsea en la ida de octavos de final y llegó a 6 goles en esta Champions League.
6. Erling Haaland - El delantero noruego se estanca con 7 goles en esta Champions League tras no poder marcar en la derrota del Manchester City (3-0) frente al Real Madrid en la ida de octavos de final.
5. Victor Osimhen - El delantero nigeriano del Galatasaray de Turquía tiene 7 goles en la tabla de goleadores de la Champions League.
4. Julián Álvarez - El delantero argentino anotó un doblete en el triunfo del Atlético de Madrid (5-2) sobre Tottenham en la ida de octavos de final y llegó a 7 goles en la Champions League.
3. Harry Kane - El delantero inglés tiene 8 goles con el Bayern Múnich en esta Champions League. Se quedó en el banco de suplentes en la paliza del equipo bávaro 1-6 contra Atalanta en la ida de octavos de final.
2. Anthony Gordon - El delantero británico suma 10 goles con el Newcastle en la tabla de goleadores de la Champions League. Entró de cambio ante Barcelona, pero no pudo marcar.
1. Kylian Mbappé - El delantero francés del Real Madrid, que sigue de baja por lesión, lidera la tabla de goleadores de la Champions League con 13 goles.
El listado completo de la tabla de goleadores de la Champions League 2025-2026.