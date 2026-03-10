  1. Inicio
  2. · Honduras

Nasry Asfura viaja a Chile para investidura de José Antonio Kast

El presidente hondureño llegó a la capital chilena para participar en la investidura de José Antonio Kast y sostener reuniones bilaterales con líderes internacionales.

Nasry Asfura viaja a Chile para investidura de José Antonio Kast

El presidente Asfura conversó con José Antonio Kast Rist, presidente electo de Chile. Él es un abogado y político chileno de ascendencia alemana, ​ líder del Partido Republicano, exdiputado y candidato presidencial en las elecciones de 2017, 2021​ y 2025.​

Fotos: Casa Presidencial
Tegucigalpa, Honduras

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, arribó este martes a Santiago de Chile para participar en la toma de posesión del nuevo mandatario de ese país sudamericano, José Antonio Kast Rist, quien asumirá el cargo este miércoles 11 de marzo.

La ceremonia de investidura presidencial se realizará en horas de la mañana en el Palacio de La Moneda, en la capital chilena.

Casaña cobró L43 mil en un distrito escolar mientras otro ejercía el cargo

A los actos oficiales de la transmisión de mando presidencial, el presidente Asfura asiste acompañado por la canciller Mireya Agüero.

Como parte de su agenda en Santiago de Chile, el mandatario hondureño tiene previstas reuniones bilaterales con José Antonio Kast y con el rey Felipe VI de España.

Asfura Zablah y Kast Rist en un apretón de manos ante la prensa oficial.

Asfura Zablah y Kast Rist en un apretón de manos ante la prensa oficial.

 (Fotos: Casa Presidencial)

Asimismo, Asfura participará en un encuentro protocolar con el presidente saliente Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda, junto a otros jefes de Estado y de Gobierno invitados a la ceremonia.

El mandatario también asistirá a una recepción ofrecida por Boric para las delegaciones internacionales invitadas.

La agenda oficial continuará el miércoles con la ceremonia de transmisión del mando presidencial y la juramentación del nuevo gabinete en el Salón de Honor del Congreso Nacional de Chile, en Valparaíso, donde Kast recibirá la banda presidencial y asumirá formalmente la Presidencia.

Seguridad focaliza operativos en zonas con mayor incidencia criminal

Tras la ceremonia, Asfura participará en un almuerzo ofrecido por Kast en honor a los jefes de Estado, de Gobierno y autoridades invitadas.

Luego de concluir las actividades oficiales, el presidente hondureño y la canciller Mireya Agüero retornarán a Honduras.

Este miércoles asumirá la presidencia de Chile el republicano José Antonio Kast, quien ganó las elecciones bajo el compromiso de encabezar un “Gobierno de emergencia” enfocado en atender las principales preocupaciones ciudadanas: seguridad, economía y control migratorio.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias