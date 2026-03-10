Nasry Asfura viaja a Chile para investidura de José Antonio Kast

Tegucigalpa, Honduras

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, arribó este martes a Santiago de Chile para participar en la toma de posesión del nuevo mandatario de ese país sudamericano, José Antonio Kast Rist, quien asumirá el cargo este miércoles 11 de marzo. La ceremonia de investidura presidencial se realizará en horas de la mañana en el Palacio de La Moneda, en la capital chilena.

A los actos oficiales de la transmisión de mando presidencial, el presidente Asfura asiste acompañado por la canciller Mireya Agüero. Como parte de su agenda en Santiago de Chile, el mandatario hondureño tiene previstas reuniones bilaterales con José Antonio Kast y con el rey Felipe VI de España.

Asimismo, Asfura participará en un encuentro protocolar con el presidente saliente Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda, junto a otros jefes de Estado y de Gobierno invitados a la ceremonia. El mandatario también asistirá a una recepción ofrecida por Boric para las delegaciones internacionales invitadas. La agenda oficial continuará el miércoles con la ceremonia de transmisión del mando presidencial y la juramentación del nuevo gabinete en el Salón de Honor del Congreso Nacional de Chile, en Valparaíso, donde Kast recibirá la banda presidencial y asumirá formalmente la Presidencia.

Tras la ceremonia, Asfura participará en un almuerzo ofrecido por Kast en honor a los jefes de Estado, de Gobierno y autoridades invitadas. Luego de concluir las actividades oficiales, el presidente hondureño y la canciller Mireya Agüero retornarán a Honduras.