Seguridad focaliza operativos en zonas con mayor incidencia criminal

Tegucigalpa, Honduras.

Gerzon Velásquez, ministro de Seguridad, informó este martes que la institución ha reorganizado el servicio policial para concentrar recursos en los territorios con mayor incidencia criminal, tras cumplir un mes al frente de la Secretaría de Seguridad. El funcionario explicó que durante los primeros 30 días de gestión se ha priorizado la presencia policial en zonas donde se registran más hechos violentos, con el objetivo de reducir los indicadores de criminalidad. “En estos 30 días hemos reorganizado el servicio policial, focalizándolo en aquellos territorios que tienen mayor incidencia criminal”, afirmó Gerzon Velásquez, ministro de Seguridad.

Operativos contra estructuras criminales

Velásquez aseguró que las autoridades han ejecutado operativos contra estructuras delictivas dedicadas a asaltos en barrios y colonias residenciales de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Según el ministro, al menos cuatro estructuras criminales han sido neutralizadas en estas ciudades. “Ya hemos neutralizado un par de estructuras en Tegucigalpa y otras dos en San Pedro Sula”, indicó. Asimismo, señaló que se están destinando recursos adicionales en la zona norte del país, particularmente en el Valle de Sula, para fortalecer la capacidad operativa en sectores considerados de alto riesgo. El titular de Seguridad explicó que, además de la fuerza policial que ya se implementa en San Pedro Sula, se organizan otras dos unidades especiales: una destinada a barrios y colonias de Tegucigalpa y otra que operará en el litoral atlántico. De acuerdo con Velásquez, los registros de violencia se concentran principalmente en el corredor que abarca el Valle de Sula, el litoral atlántico y sectores cercanos al departamento de Yoro.

Propuesta de reforma por extorsión

Durante la conferencia de prensa, el ministro también informó que la Secretaría de Seguridad presentará al Congreso Nacional una propuesta de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal para fortalecer el combate a la extorsión.

El funcionario explicó que la iniciativa busca que este delito sea considerado de orden público. “Queremos que el delito de extorsión sea tratado como un delito de orden público y no de orden privado, como ha estado ocurriendo”, expresó. Velásquez señaló que solicitaron una audiencia con el presidente del Congreso Nacional y que la próxima semana presentarán la propuesta ante la Comisión de Seguridad del Legislativo.

Violencia contra mujeres

En relación con el aumento de muertes violentas de mujeres, el ministro calificó la situación como preocupante y señaló que se instaló una mesa de análisis interinstitucional para estudiar las causas de estos hechos. “Entendemos que no todos los homicidios de mujeres son femicidios, pero son igualmente importantes porque han aumentado en los últimos años”, manifestó.