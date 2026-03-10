Ivanna “La Trailera” pone en alto a Honduras tras ganar carrera de camiones en Guatemala

San Pedro Sula, Honduras.

La joven hondureña Ivanna Pérez, conocida en redes sociales como “Ivanna La Trailera”, se convirtió en motivo de orgullo para Honduras tras obtener el primer lugar en una carrera de tráileres realizada recientemente en Guatemala, donde compitió contra corredoras con mayor experiencia en este tipo de competencias. Durante una entrevista para LA PRENSA, la conductora de 22 años relató que la experiencia fue “extraordinaria” y que para ella significó cumplir un sueño. Según explicó, siempre había deseado participar en una carrera de camiones, pero nunca imaginó que en su primera participación lograría quedarse con el triunfo. “Fue una experiencia súper extraordinaria, me divertí mucho. Creo que fue un sueño hecho realidad. Siempre soñé con correr algún día y gracias a mis amigos de Monstruos del Asfalto VIP se me dio esta gran oportunidad. Me siento muy alegre de traer el triunfo a casa representando a mi país”, expresó.

La competencia no fue sencilla, ya que Ivanna se enfrentó a otras mujeres que ya contaban con varios años de experiencia en carreras de este tipo. A pesar de ello, aseguró que desde el momento en que tuvo la oportunidad de participar se sintió ganadora, sin importar el resultado. “Una de las competidoras tenía alrededor de cinco años de experiencia y otra tres o cuatro. Pero para mí, el simple hecho de estar ahí ya era un triunfo”, afirmó.

Ivanna y su pasión por los camiones

Ivanna explicó que su pasión por los camiones nació desde muy joven, pues proviene de una familia en la que varios miembros se dedican a conducir vehículos pesados. Comenzó a manejar a los 16 años y desde entonces descubrió que quería dedicarse a esta profesión. “En mi familia muchos conducen camiones, por eso me llamó mucho la atención. Siento que no me veo en otro trabajo que no sea siendo trailera, es algo que me apasiona”, relató.

Un triunfo que no estaba contemplado

Curiosamente, la joven no tenía planeado competir. Según contó, viajó a Guatemala inicialmente como espectadora tras enterarse del evento durante una transmisión en vivo en TikTok. Sin embargo, días antes de la competencia surgió la oportunidad de que otra mujer participara en la carrera y decidió aceptar el reto, a pesar de no haber tenido tiempo para prepararse. “Me dijeron que buscaban otra mujer que corriera y dije: ‘vámonos’. Era una oportunidad y no la iba a desperdiciar”, recordó. Ivanna también relató que su viaje hacia Guatemala estuvo lleno de complicaciones, entre ellas la pérdida de sus maletas y varios inconvenientes durante el trayecto. Aun así, aseguró que mantuvo su fe y su determinación para llegar al evento. Cuando finalmente cruzó la meta en primer lugar, la emoción fue indescriptible. “Me sentía tan feliz que quería salir volando. Fue una reacción muy grande, algo que no puedo explicar”, dijo.