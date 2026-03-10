Cazzu comparte tiernas fotos junto a Inti desde la playa tras la polémica con Christian Nodal

La rapera argentina Julieta Emilia Cazzuchelli -quien es mejor conocida como Cazzu- se robó las miradas en redes sociales porque cautivó al publicar nuevas fotos en las que aparece su hija, Inti, de dos años de edad, quien es fruto del noviazgo que tuvo con Christian Nodal.
Fue mediante historias en Instagram que “La jefa”, de 32 años de edad, publicó las instantáneas. En sí, se tratan de dos imágenes que fueron capturadas en la playa; en la primera aparece la niña -cuyo nombre significa Punchao, quien es el dios inca del sol-, quien está sentada en la orilla de la playa y juega con la arena, y en la otra aparecen la intérprete de “Nada” con la pequeña, quienes viven un tierno momento entre madre e hija.
En breve, las fotos compartidas por Cazzu ganaron popularidad en redes sociales y ahora circulan en cuentas en honor a la “Nena trampa”, como Cazzu Global, y la artista recibe numerosos elogios y es considerada una “excelente madre” por la manera en la que cuida de su pequeña.
Cazzu compartió las fotos tras la polémica que tuvo con Nodal, de 27 años, a raíz del lanzamiento de la canción “Rosita” de Jhayco, Rauw Alejandro y Tainy. Hay que recordar que “La jefa” externó su desacuerdo porque la letra hace alusión a su ex, especialmente a su boda exprés con Ángela Aguilar a días de que dieron a conocer su separación.
Aunque la intérprete de “Con otra” no mencionó el nombre del padre de su hija, el cantante mexicano reaccionó contra ella con una crítica e incluso la acusó de usar a Inti para buscar generar empatía. Esto le valió críticas principalmente al esposo de Ángela Aguilar.