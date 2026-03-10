Cazzu comparte tiernas fotos junto a Inti desde la playa tras la polémica con Christian Nodal

México.

La rapera argentina Julieta Emilia Cazzuchelli -quien es mejor conocida como Cazzu- se robó las miradas en redes sociales porque cautivó al publicar nuevas fotos en las que aparece su hija, Inti, de dos años de edad, quien es fruto del noviazgo que tuvo con Christian Nodal.

Fue mediante historias en Instagram que “La jefa”, de 32 años de edad, publicó las instantáneas. En sí, se tratan de dos imágenes que fueron capturadas en la playa; en la primera aparece la niña -cuyo nombre significa Punchao, quien es el dios inca del sol-, quien está sentada en la orilla de la playa y juega con la arena, y en la otra aparecen la intérprete de “Nada” con la pequeña, quienes viven un tierno momento entre madre e hija.