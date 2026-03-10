Jessie Buckley dice que actuar la ayudó a superar un trastorno alimentario

Londres, Inglaterra.

La actriz irlandesa Jessie Buckley dijo que actuar es como "beber agua" para ella y que subirse a los escenarios la ayudó a superar un trastorno alimentario y una depresión en la adolescencia, en el espacio radiofónico ‘Discos de la isla desierta’ de la BBC.

La intérprete de 36 años, nominada para los Oscar de Hollywood por su papel en la película ‘Hamnet’ -por el que ya obtuvo el BAFTA británico y un Globo de Oro-, afirmó que la música y el teatro son "esenciales" para su supervivencia, además de su sueño y su pasión.

Durante el programa, emitido este domingo, la actriz y cantante -también fue nominada a los premios Mercury en 2022- recordó momentos duros cuando recibió críticas por su apariencia durante su participación a los 17 años en el concurso de talentos de la BBC ‘I’d do anything’, que buscaba una actriz para el papel de Nancy en el musical ‘Oliver!’.

"Tuve un trastorno alimentario, y llevó tiempo, y requirió mucha ayuda, y también fue depresión...", explicó, para revelar que va a terapia desde esa edad.

"No sabía cómo estar viva de la manera en que quería estarlo, y fue difícil, pero ni por un segundo me arrepiento, y creo que he sido capaz de transformarlo y de reconocer nuestras vulnerabilidades como seres humanos en el mundo", afirmó.

"No puedes caminar por la vida sin que te afecten las cosas, pero puedes transformar eso en algo que te permita ser más humano y estar más vivo de la forma en que quieres", añadió la artista, que se mostró agradecida a quienes la ayudaron en ese camino.

Rememorando la lucha en sus inicios, dijo que está "muy orgullosa de esa chica". "Creo que lo hizo muy bien y no me arrepiento de nada", apostilló.

EFE