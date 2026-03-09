Alma Cero es hospitalizada de emergencia

México.

La actriz Alma Cero fue hospitalizada de emergencia, así lo reveló al programa matutino ‘Hoy’. La intérprete atravesó por un episodio de salud que puso en riesgo su vida.

Alma Cero dio detalles sobre la crisis de salud que derivó de un tratamiento odontológico fallido, por lo que hizo hincapié en la importancia de atenderse con médicos certificados en el ramo.

“Es que no nos entra en la cabeza lo que una muela puede provocar. No fue ni siquiera una muela mal cuidada, sino una muela que, por cuidarla, hubo un tema de un implante mal puesto”, explicó la actriz.