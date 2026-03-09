  1. Inicio
Muere Jennifer Runyon, actriz de 'Los Cazafantasmas'

La noticia fue confirmada por su amiga y colega Erin Murphy a través de una publicación difundida en su cuenta oficial de Facebook

La fallecida actriz Jennifer Runyon.
Estados Unidos.

El mundo del cine se encuentra de luto luego de que se diera a conocer el fallecimiento de Jennifer Runyon, famosa actriz estadounidense reconocida por su trabajo en la emblemática cinta de los años ochentas 'Los Cazafantasmas', quien perdió la vida el pasado 6 de marzo a los 65 años de edad según lo informado por sus allegados.

La noticia fue confirmada por su amiga y colega Erin Murphy a través de una publicación difundida en su cuenta oficial de Facebook, en donde detalló que la intérprete murió tras perder una breve batalla contra el cáncer y expresó sus condolencias hacia su familia.

"Es muy triste compartir que mi amiga Jennifer Runyon Corman falleció tras una breve batalla contra el cáncer. Hay personas con las que sabes que serán amigas incluso antes de conocerlas. Era una mujer especial. Te extrañaré, Jenn. Mis condolencias están con tu familia y tus hermosos hijos.", escribió Erin Murphy.

Nacida el 1 de abril de 1960 en la ciudad de Chicago, Jennifer Runyon fue una actriz estadounidense que comenzó su carrera en el mundo del cine tras hacer su debut en la película de terror 'To All a Goodnight' de 1980.

