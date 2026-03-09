Muere Jennifer Runyon, actriz de 'Los Cazafantasmas'

Estados Unidos.

El mundo del cine se encuentra de luto luego de que se diera a conocer el fallecimiento de Jennifer Runyon, famosa actriz estadounidense reconocida por su trabajo en la emblemática cinta de los años ochentas 'Los Cazafantasmas', quien perdió la vida el pasado 6 de marzo a los 65 años de edad según lo informado por sus allegados.

La noticia fue confirmada por su amiga y colega Erin Murphy a través de una publicación difundida en su cuenta oficial de Facebook, en donde detalló que la intérprete murió tras perder una breve batalla contra el cáncer y expresó sus condolencias hacia su familia.