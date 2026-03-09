  1. Inicio
Cortes de energía afectarán a más de 40 colonias en San Pedro Sula

La Enee anunció varios cortes de energía por mantenimiento para esta semana. Conozca las zonas afectadas

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) anunció cortes de energía para esta semana en varios sectores de San Pedro Sula, debido a trabajos de mantenimiento en distintos circuitos.

 Foto: LA PRENSA
De acuerdo con el boletín oficial, las interrupciones del servicio se realizarán principalmente el jueves 12 y viernes 13 de marzo, como parte de labores orientadas a mejorar la estabilidad del sistema eléctrico.

 Foto: LA PRENSA
La estatal explicó que estos trabajos incluyen mantenimiento general de circuitos, control de vegetación, reemplazo de aislamiento dañado y la instalación de equipos de medición y potencial en reconectadores.

 Foto: LA PRENSA
El jueves 12 de marzo se realizará un corte de energía en el circuito 207 de la subestación Bermejo, en horario de 9:10 am a 3:10 pm.

 Foto: LA PRENSA
Según la Enee, durante esta jornada se ejecutarán labores de mantenimiento en doble terna, control de vegetación, cambio de aislamiento deteriorado y la instalación de potencial en el reconectador Barandillas.

 Foto: LA PRENSA
Entre las zonas afectadas se encuentran las colonias Bográn, Fundación Ruth Paz, Las Anonas, Miravalle, Montserrat y La Esperanza.

 Foto: LA PRENSA
También estarán sin energía el Hogar Don de Jesús, el Hogar de Niños Emanuel, el plantel de la Standard Fruit y el mercado Las Brisas.

 Foto: LA PRENSA
A la lista se suman la colonia Las Brisas, Brisas Inva, Brisas III, la colonia Higueral y el barrio Guadalupe.

 Foto: LA PRENSA
Asimismo, el corte abarcará a la colonia Villa Florencia, barrio San Cristóbal, barrio Barandillas, colonia Honduras, barrio La Granja, la colonia Smith y el barrio Las Flores.

 Foto: LA PRENSA
Ese mismo jueves 12 de marzo también está programada otra interrupción del servicio en el circuito 205 de la subestación Bermejo, en el mismo horario de 9:10 am a 3:10 pm.

 Foto: LA PRENSA
Los sectores que quedarán sin energía incluyen las residenciales Palencia, Santa Clara, Villa Alameda, Villa Alcalá, Angelino, Villa Franca, Villa Granada, Villa Sevilla, Villa Valencia y Salamanca.

 Foto: LA PRENSA
También se verán afectados Paseo La Fuente, aldea El Carmen, colonia Reina del Carmen, Las Colinas del Carmen, San Martín, El Ocotillo, Episcopal, Cosmul y 14 de Febrero.

 Foto: LA PRENSA
Además, el corte alcanzará a la colonia Santa Cruz, colonia Ramos, Magnolia, El Porvenir, Pozos de Suncery, el centro de rehabilitación El Carmen y las Aldeas SOS.

 Foto: LA PRENSA
Mientras que el viernes 13 de marzo se suspenderá el servicio eléctrico en el circuito 221 de la subestación El Estadio, en un horario de 8:00 am a 3:00 pm.

 Foto: LA PRENSA
Durante esta jornada también se realizarán trabajos de mantenimiento general del circuito en doble terna, control de vegetación, cambio de aislamiento dañado e instalación de equipo de medida.

 Foto: LA PRENSA
En este caso, los sectores afectados serán la colonia Villa Asturias I y II, Fundación Mhotivo, Inversiones Palmarosa, residencial Valle Escondido, El Paraíso y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM).

Foto: LA PRENSA
