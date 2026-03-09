Cortes de energía afectarán a más de 40 colonias en San Pedro Sula

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) anunció cortes de energía para esta semana en varios sectores de San Pedro Sula, debido a trabajos de mantenimiento en distintos circuitos.
De acuerdo con el boletín oficial, las interrupciones del servicio se realizarán principalmente el jueves 12 y viernes 13 de marzo, como parte de labores orientadas a mejorar la estabilidad del sistema eléctrico.
La estatal explicó que estos trabajos incluyen mantenimiento general de circuitos, control de vegetación, reemplazo de aislamiento dañado y la instalación de equipos de medición y potencial en reconectadores.
El jueves 12 de marzo se realizará un corte de energía en el circuito 207 de la subestación Bermejo, en horario de 9:10 am a 3:10 pm.
Según la Enee, durante esta jornada se ejecutarán labores de mantenimiento en doble terna, control de vegetación, cambio de aislamiento deteriorado y la instalación de potencial en el reconectador Barandillas.
Entre las zonas afectadas se encuentran las colonias Bográn, Fundación Ruth Paz, Las Anonas, Miravalle, Montserrat y La Esperanza.
También estarán sin energía el Hogar Don de Jesús, el Hogar de Niños Emanuel, el plantel de la Standard Fruit y el mercado Las Brisas.
A la lista se suman la colonia Las Brisas, Brisas Inva, Brisas III, la colonia Higueral y el barrio Guadalupe.
Asimismo, el corte abarcará a la colonia Villa Florencia, barrio San Cristóbal, barrio Barandillas, colonia Honduras, barrio La Granja, la colonia Smith y el barrio Las Flores.
Ese mismo jueves 12 de marzo también está programada otra interrupción del servicio en el circuito 205 de la subestación Bermejo, en el mismo horario de 9:10 am a 3:10 pm.
Los sectores que quedarán sin energía incluyen las residenciales Palencia, Santa Clara, Villa Alameda, Villa Alcalá, Angelino, Villa Franca, Villa Granada, Villa Sevilla, Villa Valencia y Salamanca.
También se verán afectados Paseo La Fuente, aldea El Carmen, colonia Reina del Carmen, Las Colinas del Carmen, San Martín, El Ocotillo, Episcopal, Cosmul y 14 de Febrero.
Además, el corte alcanzará a la colonia Santa Cruz, colonia Ramos, Magnolia, El Porvenir, Pozos de Suncery, el centro de rehabilitación El Carmen y las Aldeas SOS.
Mientras que el viernes 13 de marzo se suspenderá el servicio eléctrico en el circuito 221 de la subestación El Estadio, en un horario de 8:00 am a 3:00 pm.
Durante esta jornada también se realizarán trabajos de mantenimiento general del circuito en doble terna, control de vegetación, cambio de aislamiento dañado e instalación de equipo de medida.
En este caso, los sectores afectados serán la colonia Villa Asturias I y II, Fundación Mhotivo, Inversiones Palmarosa, residencial Valle Escondido, El Paraíso y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM).