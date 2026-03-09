Tras polémica, Selena Gómez celebra el cumpleaños de su esposo y dice que quiere 4 hijos

Los últimos meses han sido como una prolongada luna de miel para Selena Gomez y Benny Blanco, quienes contrajeron matrimonio en septiembre del año pasado. Desde entonces, la pareja se ha mostrado feliz y muy enamorada en sus apariciones públicas, dejando a un lado las críticas que han surgido en torno a sus demostraciones de cariño y estilo de vida.

Hace poco, el productor celebró su primer cumpleaños desde que se casó, y por supuesto su esposa estuvo presente para acompañarlo. La celebración, que reunió a varios amigos cercanos, se llevó a cabo con una temática vaquera que marcó el estilo del festejo.

El 8 de marzo, Selena recurrió a su cuenta de Instagram para dedicarle un emotivo mensaje por sus 38 años. “Feliz cumpleaños mi amor. Te amo con todo mi corazón”, escribió la cantante y actriz, acompañando sus palabras con varios emojis y una serie de fotografías de ambos.

La protagonista de Only Murders in the Building también compartió en la publicación algunas imágenes de su boda con Benny, realizada el 27 de septiembre de 2025 en Montecito, California.

Asimismo, la artista incluyó instantáneas de momentos cotidianos junto al productor, en las que se reflejan la complicidad y el cariño que comparten. En los comentarios, el propio Benny respondió con un mensaje lleno de amor: “Eres el mejor regalo de cumpleaños que jamás podría pedir”.

Selena también mostró en sus historias algunos momentos de la fiesta, donde se podía apreciar la decoración y el ambiente de la celebración. Junto a una foto de ambos en lo que parecía ser una pista de baile, escribió: “Feliz cumpleaños vaquero”.

Siguiendo la temática, Gomez lucía unos shorts de mezclilla, camisa negra y botas vaqueras adornadas con estoperoles. En la imagen se le ve inclinada mientras besa con ternura a Benny, quien también llevaba un conjunto de denim.

En otras fotografías, la cantante aparece divirtiéndose en un columpio colgado de un árbol dentro de un jardín iluminado con luces. También compartió una imagen grupal con varios invitados, quienes se sumaron al estilo cowboy con sombreros y atuendos acordes a la ocasión.

La serie de publicaciones cerró con una foto de Selena y Benny posando relajados frente a la cámara. Por su parte, el productor agradeció las felicitaciones recibidas ese día escribiendo: “Gracias por todos los mensajes de cumpleaños, chicos. Los quiero a todos”.