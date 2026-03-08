Jessaelys, hija de Daddy Yankee, confirma que tendrá una niña

Plena de alegría, la creadora de contenido Jessaelys, hija del cantante urbano Daddy Yankee y Mireddys González, reveló que está a la espera de una niña, producto de su relación con su esposo, Carlos Olmo.

La noticia la dio a conocer este fin de semana durante el emotivo “gender reveal” que realizó junto a familiares y un grupo cercano de amistades.

“ES UNA NENA! La princesa de papá y la nueva sirenita de mamá”, escribió en un “reel” que menos de una hora ya que supera los 50 mil me gusta, seguido de decenas de comentarios de felicitación.

En el video se puede ver a Jessaelys con un vestido celeste y su pareja de camisa rosada, ambos abriendo la puerta de un clóset, en el que, posteriormente, aparecen objetos como ropita, peluches, flores y muñecas, en el centro un mameluco con el texto "Born in 2026", de inmediato, ella y su esposo se funden en un abrazo de emoción y sale el humo artificial color rosa detrás de ellos.

La siguiente escena muestra la reacción de sus allegados y es muy evidente la ausencia de su padre, el famoso exreguetonero.

La maquilladora compartió la noticia de su embarazo en febrero. Con un video donde muestra su vientre, anunció que la llegada de su bebé está pautada para agosto.

A su vez, en enero dio a conocer que se había casado en octubre de 2025. Entonces, compartió imágenes de su vestido blanco, el ramo de flores naturales, los anillos y la presencia de su mamá, lo que avivó las especulaciones sobre un distanciamiento entre padre e hija como se ha comentando hace un tiempo.