Timothée Chalamet genera polémica por comentarios sobre ballet y ópera

El actor estadounidense Timothée Chalamet enfrenta una ola de críticas después de afirmar en una entrevista que “a nadie le importa el ballet ni la ópera”, una declaración que provocó reacciones inmediatas de artistas, instituciones culturales y figuras públicas que defienden la vigencia de estas disciplinas. Las declaraciones surgieron durante una conversación organizada por la revista Variety junto al actor Matthew McConaughey, en la que Chalamet habló sobre los tipos de proyectos en los que le interesaría participar en el futuro. En ese contexto, el intérprete señaló que no tiene interés en trabajar en producciones relacionadas con el ballet o la ópera porque, según dijo, “ya a nadie le importa esto”. La frase generó críticas en redes sociales y dentro del ámbito cultural. La polémica surge además a pocos días de la ceremonia de los Premios Óscar 2026, donde Chalamet está nominado por su actuación en la película Marty Supreme.

Reacciones desde el mundo cultural Las palabras del actor provocaron respuestas inmediatas de figuras vinculadas a la música y las artes escénicas. La directora de orquesta mexicana Alondra de la Parra respondió en redes sociales defendiendo la vitalidad de estas expresiones artísticas y señalando que tanto el ballet como la ópera continúan atrayendo audiencias en todo el mundo. Diversas instituciones culturales también reaccionaron públicamente. Compañías como el Miami City Ballet y la Ópera de Bellas Artes compartieron mensajes en los que destacaron el impacto histórico y cultural de estas disciplinas, así como su influencia en nuevas generaciones de artistas y espectadores. En redes sociales, críticos y usuarios acusaron al actor de minimizar tradiciones artísticas con siglos de historia y de ignorar el papel que estas artes desempeñan en la formación cultural.



Debate sobre la actualidad de la ópera La controversia coincide con un debate reciente dentro del propio sector operístico sobre la necesidad de renovar sus propuestas para conectar con el público actual. Los comentarios del actor llegan apenas unos días después de que el exdirector artístico de la Ópera Nacional Inglesa pidiera a la industria apostar por historias contemporáneas en sus producciones. En declaraciones al diario The Times, el gestor cultural señaló que el sector debería encargar obras a guionistas y creadores que también trabajan en cine y televisión. “Si la ópera quiere apropiarse del espíritu de la época en las artes escénicas, entonces necesita encargar historias que tengan mayor impacto”, afirmó. A su juicio, el género podría ampliar su alcance si logra conectar con narrativas que hoy atraen a nuevas audiencias. “La ópera se está perdiendo la fiesta. Hay muchas historias increíbles en el cine y la televisión que atraen al público, y necesitamos a algunos de esos colaboradores guionistas”, añadió. Lea: Vocalista de Los Recoditos responde a acusaciones de violencia Contexto y contradicciones Algunos usuarios en redes sociales señalaron que las declaraciones del actor podrían haber sido sacadas de contexto, al interpretar que Chalamet se refería a las tendencias actuales de consumo cultural más que a una descalificación directa. Sin embargo, otros recordaron que el actor ha mencionado anteriormente vínculos familiares con el ballet, ya que su madre y su hermana han estado relacionadas con el New York City Ballet. La controversia refleja el choque entre la industria del entretenimiento contemporáneo y la defensa de las artes escénicas tradicionales, en un momento en que ambas buscan atraer nuevas audiencias.